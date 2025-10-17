Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, έχει…αποβιβαστεί στην οικονομική ελίτ του ποδοσφαίρου, κατακτώντας τη θέση του ανάμεσα στους 10 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες για το 2025, σύμφωνα με το Forbes, με πρώτο τον Πορτογάλο επιθετικό Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ρονάλντο βρίσκεται στην κορυφή της τελευταίας λίστας του Forbes με εντυπωσιακά κέρδη 280 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος, διατηρώντας τον έλεγχο της οικονομικής κορυφής του ποδοσφαίρου, αφού ο 40χρονος υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ-Νασρ.

