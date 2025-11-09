Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο με χρόνο 2 ώρες, 20 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Ο 37χρονος αθλητής του Γ.Σ. Ηρακλής σημείωσε σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2023, όταν είχε επίσης τερματίσει πρώτος με επίδοση 2:22:37, ενώ την περασμένη χρονιά είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση.

Ο Καραΐσκος μετά το 10ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή, από εκεί κι έπειτα έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό. Πέρασε το 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.10:54, τα 25 χλμ. σε 1ώρ.24:26, τα 30 χλμ. σε 1ώρ.41:20, τα 35 χλμ. σε 1ώρ.57:34, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.13:22 για να τερματίσει σε 2ώρ.20:10.

Δεύτερος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο έκοψε το νήμα ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ. Ο Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2ώρ.23:52, με τον περσινό νικητή, τον Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2ώρ.24:02.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφού τερμάτισε τη δική του κούρσα, περίμενε στη γραμμή του τερματισμού τους συναθλητές του οι οποίοι έρχονταν πίσω του και έσπευσε να αγκαλιάσει τον Κώστα Σταμούλη από το Αγρίνιο που τερμάτισε δεύτερος, αλλά και τον Λάζλο Τάρναϊ και τον Μπάμπη Πιτσώλη που ακολούθησαν.

Καραΐσκος: «Στο τέλος θέλει ψυχή…»

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δήλωσε: «Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».

«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ’ αυτούς, τους αγαπάω πολύ».