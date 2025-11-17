Ο Μουμί Ενγκαμαλέ, διεθνής εξτρέμ του Καμερούν και παίκτης της Ντινάμο Μόσχας, βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, τόσο σε αθλητικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής είδε την εθνική ομάδα του να αποκλείεται από τον τελικό των play off της αφρικανικής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την ήττα με 1-0 από το Κονγκό στον ημιτελικό. Ο Ενγκαμαλέ εισήλθε ως αλλαγή στο 90ό λεπτό, όμως δευτερόλεπτα αργότερα ο Μπεμπά της Λιλ σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, δίνοντας στο Κονγκό το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νιγηρία.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιότητας στη Ρωσία για εξωαγωνιστικούς λόγους. Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, κυκλοφόρησε βίντεο που τον έφερε σε δυσμενή θέση, όταν η Ρωσίδα σύντροφός του τον αιφνιδίασε και τον κατέγραψε μαζί με άλλη γυναίκα σε οικία στη Μόσχα, γεγονός που τροφοδότησε έντονο σχολιασμό στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ενγκαμαλέ από τους πρώτους μήνες που βρέθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα σύναψε σχέση με τη Ρωσίδα influencer Νίκι Σίι και το ζευγάρι είχε γίνει viral, καθώς η τελευταία έχει 1,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη νεολαία.

Μόνο που η σχέση τους τελείωσε οριστικά, μετά τα όσα έγιναν λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα. Η Σίι είχε υποψίες ότι ο σύντροφος της είχε σχέση με άλλη γυναίκα και φρόντισε να το αποδείξει με μία… αστυνομική επιχείρηση, την οποία κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό οι συνεργάτες της.

Η Ρωσίδα influencer εμφανίστηκε ξαφνικά στο διαμέρισμα του συντρόφου της ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο σ’ αυτήν και τους συνεργάτες της, λέγοντας αρχικά ότι μέσα στο σπίτι είναι «… ο θείος μου και κοιμάται».

Η Σίι φυσικά και δεν πείστηκε και αφού δύο από τους συνεργάτες της συγκράτησαν τον Ενγκαμαλέ μπήκαν στο διαμέρισμα όπου ανακάλυψαν ότι αντί για τον θείο, στην ντουλάπα ήταν… κρυμμένη μια νεαρή κοπέλα, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι personal trainer.

⚽ Cacho 🌎

Moumi Ngamaleu, jugador de la selección de Camerún 🇨🇲 se vio envuelto en un escándalo. Su (ahora) ex pareja,

la influencer rusa 🇷🇺 Nikki Seey publico un video en el que el futbolista le estaría siendo infiel 😯🫎. pic.twitter.com/eXBjyNnH3E — NotiCancha (@porqueTcol) November 12, 2025

«Είναι ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος, απορροφημένος στα δικά του προβλήματα και χωρίς ενσυναίσθηση. Ούτε έδειξε μεταμέλεια ούτε ζήτησε συγγνώμη και έμοιαζε απολύτως ψύχραιμος» ανέφερε η Σίι στα ρωσικά ΜΜΕ με το θέμα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, παρ’ όλο που ο ποδοσφαιριστής απέφυγε το οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο με τη γυμνάστρια, που δήλωσε φίλη του.

«Βρισκόμουν όντως στο διαμέρισμα του Μουμί, αλλά η σχέση μου με τον ποδοσφαιριστή είναι αποκλειστικά φιλική και χωρίς καμία συναισθηματική ή ερωτική διάσταση…» είπε, υπογραμμίζοντας ότι «οποιοδήποτε στοιχείο οικειότητας υπάρχει μόνο μέσα σε μια σχέση», είπε ο Εκατερίνα (όπως ανέφεραν το όνομα της τα ρωσικά ΜΜΕ) χωρίς όμως κανείς να την πιστέψει, ενώ την ίδια ώρα η Ντινάμο Μόσχας περιμένει την επιστροφή του ποδοσφαιριστή για να ακούσει τις εξηγήσεις του και κατόπιν να αποφασίσει την τιμωρία του.

Ποιος ξέρει, ίσως επιστρέφοντας από τους αγώνες της Εθνικής ομάδας, να έχει βρει και τον… χαμένο θείο του.

