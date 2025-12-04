Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η FIFA γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της κλήρωσης των ομίλων, που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά και τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι από την FIFA.

Περισσότερα στο GOAL.