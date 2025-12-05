Παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα διεξαχθεί σήμερα (19:00) στην Ουάσινγκτον, η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά, 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των τεσσάρων, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα 104 αγώνων σε 16 πόλεις υποδοχής στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

