Αυτό κι αν είναι τεστ! Η ΑΕΛ στον πρώτο της εντός έδρας αγώνα για το 2026 υποδέχεται απόψε (19:00, Cytavision1) την Ομόνοια και δεδομένα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός. Οι γαλαζοκίτρινοι ανέβασαν μεν στροφές απ’ την ήττα του πρώτου γύρου με 5-0 στη Λευκωσία, ωστόσο ο σημερινός αντίπαλος παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση. Απ’ την πλευρά του, ο προπονητής τους Ούγκο Μαρτίνς, αντιμετωπίζει την αναμέτρηση ως μια ευκαιρία σημαντικών αποδείξεων. Ουσιαστικά, αν η ομάδα του πάρει τη νίκη θα σταλεί το μήνυμα ότι είναι πανέτοιμη για να παλέψει μέχρι τέλους ούτως ώστε να πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα, αλλά και για να έχει μια καλή παρουσία στο πρώτο γκρουπ.

