Γεμάτο ένταση ήταν το χθεσινό παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League, αλλά αυτό συνέβη για όλους τους λάθος λόγους.



Ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος φέρεται να τον αποκάλεσε «μαϊμού» τουλάχιστον πέντε φορές, ενώ ο διαιτητής ενεργοποίησε και το πρωτόκολλο της UEFA για αυτές τις περιπτώσεις και η αναμέτρηση μετατράπηκε σε μια βραδυφλεγής βόμβα με τους παίκτες στο επίκεντρο. Μετά το περιστατικό ανάμεσα στον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντινό της Μπενφίκα, μπήκε και ο κόσμος στο παιχνίδι καθώς αποδοκίμαζαν τον 26χρονο σε κάθε επαφή του με τη μπάλα, ενώ του πετούσαν και αντικείμενα σε κάθε ευκαιρία.

Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Εμπαπέ να βγαίνει μπροστά για τον συμπαίκτη του και να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό άσο των γηπεδούχων. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, μετά τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο του Ντα Λουζ.

Πριν την καταγγελία για την ρατσιστική επίθεση, σημειώθηκαν και άλλα ευτράπελα καθώς μεταξύ άλλων, ο Νικολάς Οταμέντι εθεάθη να δείχνει στον Βραζιλιάνο το τατουάζ του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 με την Αργεντινή, ενώ στο φινάλε, υπήρξαν και ρίψεις αντικειμένων πάνω στον Βινίσιους.

Το ξέσπασμα του Εμπαπέ για τον Πρεστιάνι

Μιλώντας λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του δημοσίως καθώς ο Γάλλος επιθετικός ήταν κατηγορηματικός ότι οι ενέργειες του παίκτη της Μπενφίκα πρέπει να τιμωρηθούν. Είπε, σύμφωνα με την Tribuna, πως «Ο Πρεστιανί δεν πρέπει να ξαναπαίξει ποτέ στο Champions League. Ρώτησα τον Βίνι τι ήθελε να κάνουμε και μου είπε να φύγουμε από το γήπεδο».

Ο 27χρονος συνέχισε: «Μας αποδοκίμασαν επειδή οι οπαδοί δεν άκουσαν τι μας είπαν. Πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα σε όλα τα παιδιά που μας θαυμάζουν, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν λέω ότι είμαι τέλειος, αλλά δεν αφήνω τέτοια πράγματα να περάσουν έτσι. Αυτός ο παίκτης είναι νέος. Πώς μπορείς να λες τέτοια πράγματα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου;».

Σε συνέντευξή του μετά τον αγώνα, δήλωσε όντας έξαλλος: «Ο παίκτης της Μπενφίκα με το νούμερο 25, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν το αξίζει… βάζει τη φανέλα του στο στόμα του και λέει πέντε φορές «Ο Βίνι είναι μαϊμού». Το άκουσα… αυτός ο παίκτης δεν αξίζει να παίζει στο Champions League».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πειθαρχίας της UEFA (συγκεκριμένα το Άρθρο 14 σχετικά με τον ρατσισμό και άλλες διακριτικές συμπεριφορές), ένας παίκτης που κρίθηκε ένοχος για ρατσιστική συμπεριφορά – όπως η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενός ατόμου ή μιας ομάδας για λόγους που περιλαμβάνουν τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, την εθνική καταγωγή κ.λπ. – τιμωρείται με αποκλεισμό τουλάχιστον δέκα αγώνων (ή αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη κύρωση).



Βινίσιους: «Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί»

Ο ίδιος ο Βινίσιους Τζούνιορ αντέδρασε, αναρτώντας ένα κείμενο στο οποίο αποκαλεί «δειλούς» όσους λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, λέγοντας όμως πως έχουν την προστασία εκείνων που θα πρέπει να τους τιμωρούν.

«Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Πρέπει να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα τους για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι». Αλλά έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν την υποχρέωση να τους τιμωρήσουν.

Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη ζωή μου ή στη ζωή της ομάδας μου. Έλαβα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί.

Από την άλλη πλευρά, ήταν απλώς ένα κακώς εκτελεσμένο πρωτόκολλο που δεν εξυπηρετούσε κανένα σκοπό. Δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη και όταν οι τίτλοι θα έπρεπε να αφορούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι απαραίτητο».

Ασπίδα προστασίας και από τον Τιερί Ανρί για τον Βινίσιους

Ο Τιερί Ανρί δήλωσε ότι «κατανοεί» τα συναισθήματα του Βινίσιους Τζούνιορ, μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της νίκης της ομάδας του με 1-0 επί της Μπενφίκα.

Στο CBS Sports, ο Γάλλος παλαίμαχος αστέρας επιβεβαίωσε ότι είχε περάσει μια παρόμοια εμπειρία με αυτή του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. «Μπορώ να καταλάβω τι περνάει», είπε ο Γάλλος αρχικά και πρόσθεσε: «Αυτό μου συνέβη πολλές φορές στο γήπεδο. Μίλησα γι’ αυτό πολλές φορές μετά τους αγώνες. Έχω επίσης κατηγορηθεί ότι έψαχνα δικαιολογίες μετά τους αγώνες όταν μου συνέβαινε αυτό. Μερικές φορές νιώθεις μοναξιά, γιατί θα είναι ο λόγος σου ενάντια στον λόγο του. Δεν ξέρουμε τι είπε ο Πρεστιανί, γιατί ήταν πολύ θαρραλέος και έβαλε τη φανέλα του στο στόμα του για να σιγουρευτεί ότι δεν θα βλέπαμε τι έλεγε, οπότε, προφανώς, ήδη φαίνεσαι ύποπτος επειδή δεν ήθελες οι άνθρωποι να δουν ή να διαβάσουν τι είπες. Τότε, η αντίδραση του Βινίσιους μου λέει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε.

Ο Βινίσιους μπορεί να μας πει τη δική του πλευρά, και ο Πρεστιανί, είμαι σίγουρος, δεν θα μας πει τι είπε πραγματικά, γιατί είδα σε κάποιο σημείο τον Κυλιάν Μπαπέ να τον αντιμετωπίζει και να λέει: «Δεν είπα τίποτα». Λοιπόν, πρέπει να είπε τουλάχιστον κάτι. Νιώθεις ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις πια. Είμαστε στο 2026 και ακόμα μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, όπου υποτίθεται ότι πρέπει να μιλάμε για το υπέροχο γκολ του, δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τον διαιτητή που σου λέει να μην πας στη γωνία, γιατί αυτό θα ξεσηκώσει το κοινό. Είναι κόρνερ, δεν μπορεί να εκτελέσει το κόρνερ; Δεν μπορεί να πάει εκεί για να εκτελέσει το κόρνερ μόνο και μόνο επειδή ο κόσμος σκέφτεται ό,τι σκέφτεται. Ξαφνικά γίνεται θύμα. Μπορώ να καταλάβω. Σας διαβεβαιώνω ότι, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρεις τι να κάνεις πια. "I can relate to what Vinícius Jr. is going through.. At times you feel lonely because it's going to be your word against his word."



«Είναι δειλός», πρόσθεσε ο συνάδελφός του στην CBS, Μίκα Ρίτσαρντς.

