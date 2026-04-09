Ο κυπριακός στίβος είναι φτωχότερος από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026. Ο πρόεδρος τής Τεχνικής Επιτροπής και μέχρι πρόσφατα γενικός διευθυντής τής ΚΟΕΑΣ Αντώνης Γεωργαλλίδης, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το απόγευμα, σε ηλικία 65 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Από τον Σεπτέμβριο τού 2020, οπότε και έγινε η πρώτη διάγνωση, ο Αντώνης πάλεψε γενναία, με θάρρος και τόλμη, κέρδισε πάρα πολλές μάχες αυτά τα πεντέμισι χρόνια, όμως τις τελευταίες ημέρες η υγεία του επιδεινώθηκε και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δυστυχώς, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη τού 2026, ταξιδεύει μαζί με τον Χριστό στα επουράνια, σκορπώντας απέραντη θλίψη στην οικογένειά τού στίβου και στον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα.

