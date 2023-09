Η Volvo Cars συνεχίζει την ανοδική της πορεία καταγράφοντας σημαντικά κέρδη και αυξημένες πωλήσεις. Αυτό φαίνεται και από τα οικονομικά αποτελέσματα της μάρκας κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 39%, στα 6,4 δισεκατομμύρια Σουηδικές Κορόνες. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ισχυρές επιδόσεις που σημειώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο εντάσσονται σε μία σταθερή δυναμική η οποία αποτυπώνεται και στο επόμενο τρίμηνο του έτους.

Στη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία κατέγραψε συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Volvo αυξήθηκαν κατά 178% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αντιπροσωπεύουν πλέον μερίδιο 16% στο σύνολο. Τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παρουσίασε η εταιρεία -Volvo EX90 και EX30- δεν βρίσκονται ακόμη στην παραγωγή και μέχρι στιγμής δεν έχουν συνεισφέρει στα αποτελέσματα για το 2023. Μόλις αυτά τα δύο νέα αυτοκίνητα κυκλοφορήσουν, θα ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων, δίνοντας ώθηση στον φιλόδοξο στόχο της Volvo Cars να διαθέτει στην αγορά μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030.

Volvo EX30 exterior

Τόσο το EX30 όσο και το μεγαλύτερο Volvo EX90 είναι συναρπαστικά βήματα προς το μέλλον και επιδεικνύουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση στην οποία κινείται η Volvo Cars: premium ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βασισμένα σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική επόμενης γενιάς, με προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας και υπολογιστών, καθώς και με λειτουργίες παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας επόμενου επιπέδου.

Οι προσπάθειες της εταιρείας για τη μείωση του αποτυπώματος CO 2 ανά αυτοκίνητο εντείνονται συνεχώς. Στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, οι συνολικές εκπομπές CO 2 ανά αυτοκίνητο μειώθηκαν κατά 18,8% σε σχέση με το έτος αναφοράς 2018, ενισχύοντας τον στόχο της εταιρείας που προβλέπει 40% μείωση CO 2 ανά αυτοκίνητο, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας.

Το 2023 παραμένει ένα σημαντικό έτος για τον μετασχηματισμό της Volvo Cars. Με ακόμη περισσότερα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθ´οδόν, τις εργασίες για ένα νέο εργοστάσιο μπαταριών στη Σουηδία να βρίσκονται σε εξέλιξη και το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα κατασκευαστεί στη Σλοβακία, η εταιρεία ολοκληρώνει σημαντικά τμήματα για την επόμενη φάση της εξέλιξής της.