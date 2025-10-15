Η γκάμα της BMW XM περιλαμβάνει πλέον δύο μοντέλα με την κορυφαία XM Label να είναι το μοναδικό μοντέλο της σειράς που διαθέτει εξηλεκτρισμένο κινητήρα V8. Παράλληλα, παραμένει αναλλοίωτη η XM 50e με τον εξηλεκτρισμένο εξακύλινδρο κινητήρα.

Η BMW XM Label συνδυάζει τις εκρηκτικές επιδόσεις με ένα προηγμένο σύστημα κίνησης. Το σύστημα M HYBRID αποτελείται από έναν V8 κινητήρα με ισχύ 585 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο οκτατάχυτο κιβώτιο M Steptronic, που αποδίδει έως και 197 ίππους. Η συνδυασμένη ισχύς φτάνει τους 748 ίππους και η αντίστοιχη ροπή τα 1.000 Nm, καθιστώντας την XM Label το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής της BMW M μέχρι σήμερα. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h (ή 290 km/h με το προαιρετικό M Driver’s Package).

Η ισχυρότερη BMW όλων των εποχών θέτει νέα πρότυπα με τον εκφραστικό σχεδιασμό της, επιβεβαιώνοντας γιατί η BMW M είναι συνώνυμη με το motto «The Ultimate Driving Machine». Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο παγκοσμίου φήμης Βρετανός μουσικός και DJ της techno και house σκηνής Carl Cox. Σε συνεργασία με την BMW M, συνέθεσε με τους χαρακτηριστικούς ήχους της BMW XM, από το βαθύ μπάσο του V8 μέχρι τον ήχο καλωσορίσματος και το «κλικ» του καπό, μια ακουστική εμπειρία.

Η BMW XM Label προσφέρει τώρα επιπλέον δυνατότητες εξατομίκευσης του εξωτερικού και του εσωτερικού. Για παράδειγμα, το νέο προαιρετικό μεταλλικό χρώμα BMW Individual Frozen Tanzanite Blue αναδεικνύει τον μοναδικό χαρακτήρα του μοντέλου. Η μάσκα νεφρών BMW M με διακοσμητική γραμμή μπορεί να παραγγελθεί σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, ενώ μια νέα λειτουργία Welcome Light Animation προσδίδει μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή παρουσία όταν πέφτει το σκοτάδι. Ο βασικός εξοπλισμός της BMW XM Label στην Ευρώπη περιλαμβάνει πλέον ζάντες αλουμινίου Double-spoke 922 M Bicolour με διάμετρο 22 ίντσες σε συνδυασμό με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων εμπρός και πίσω, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες των 21 ιντσών. Προαιρετικά διατίθενται ζάντες αλουμινίου M 1096 M με διάμετρο 23 ίντσες σε μαύρο χρώμα.

Το δέρμα Merino Night Blue από τη σειρά BMW Individual με αποκλειστικά στοιχεία διατίθεται πλέον ως νέα επιλογή, εξασφαλίζοντας μια ιδιαίτερα εκφραστική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Στους νέους χρωματικούς συνδυασμούς περιλαμβάνονται επίσης το BMW Individual Merino Black με επιφάνειες Vintage Coffee Brown και το Merino Silverstone με μαύρες επιφάνειες. Τα υψηλής ποιότητας μαξιλάρια άνεσης, σε απόχρωση που ταιριάζει με τις επιφάνειες των καθισμάτων, περιλαμβάνονται πλέον στον στάνταρ εξοπλισμό όλων των δερμάτινων επενδύσεων της σειράς BMW Individual από δέρμα Merino.