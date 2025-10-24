Με το σύστημα e-POWER, η Nissan έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, προσφέροντας μια πραγματικά καινοτόμο λύση για όσους αναζητούν την ηλεκτρική οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς. Ένα σύστημα που γεφυρώνει ιδανικά το σήμερα με το αύριο της κινητικότητας. Η νέα γενιά του e-POWER κάνει σήμερα το ντεμπούτο της στο ανανεωμένο Nissan Qashqai. Πρόκειται για τη σημαντικότερη εξέλιξη του συστήματος από την πρώτη του εμφάνιση, συνδυάζοντας την αίσθηση και την απόδοση ενός ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς να απαιτεί φόρτιση.

Το e-POWER δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης. Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοτώντας τον ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς και φορτίζοντας την μπαταρία όταν χρειάζεται. Έτσι, το αυτοκίνητο κινείται πάντα ηλεκτρικά, με άμεση απόκριση και εξαιρετική ομαλότητα, χωρίς τα συστήματα μετάδοσης που χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά υβριδικά.

Η νέα γενιά του e-POWER έχει εξελιχθεί εκ βάθρων, με στόχο ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Το Qashqai e-POWER επιτυγχάνει κατανάλωση μόλις 4,5 λίτρα/100 km (WLTP) και εκπομπές CO₂ μόλις 102 g/km, μειωμένες κατά 12 % σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η αυτονομία φτάνει έως τα 1.200 km, προσφέροντας ευελιξία ανάλογη με ενός diesel, αλλά με την άνεση και τη ραφιναρισμένη λειτουργία ενός ηλεκτρικού.

Ο κινητήρας παραμένει τρικύλινδρος 1.5 λίτρων τούρμπο, αλλά είναι πλέον πλήρως αφιερωμένος στην τεχνολογία e-POWER, υιοθετώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία καύσης STARC της Nissan, που σταθεροποιεί τη διαδικασία καύσης βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση. Ένας μεγαλύτερο τούρμπο επιτρέπει λειτουργία σε χαμηλότερες στροφές, μειώνοντας θόρυβο και κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο. Οι πελάτες θα εκτιμήσουν επίσης και τα μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης, που αυξήθηκαν από 15.000 km σε 20.000 km.

Στο σύνολό του, το νέο Qashqai e-POWER προσφέρει 16% καλύτερη οικονομία καυσίμου και 14% χαμηλότερη κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτονομία 1.200 km, ξεπερνά σε πρακτικότητα ακόμη και αρκετά plug-in hybrid της αγοράς, χωρίς να χρειάζεται πρίζα ή χρόνο αναμονής για φόρτιση.

Πέρα από τις μηχανικές αναβαθμίσεις, το ανανεωμένο Qashqai θα διαθέτει και νέες συνδεδεμένες τεχνολογίες. Το σύστημα πολυμέσων θα βασίζεται πλέον στο Google built-in, προσφέροντας πλήρη ενσωμάτωση των Google Maps, Assistant και Play Store. Οι οδηγοί θα έχουν πρόσβαση σε φωνητικές εντολές μέσω του Google Assistant, σε εφαρμογές ενώ στον τομέα της ασφάλειας και υποβοήθησης, η Nissan έχει ενισχύσει το σύστημα ProPILOT, το οποίο προσφέρει βελτιωμένα χαρακτηριστικά αυξάνοντας τα επίπεδα αυτοματοποιημένης οδήγησης και ασφάλειας.