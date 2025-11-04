Η Renault 4 E-Tech Electric βρίσκεται ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για το ευρωπαϊκό βραβείο «Car of the Year 2026». Η επιτροπή, αποτελούμενη από 57 δημοσιογράφους από 23 χώρες, αξιολόγησε συνολικά 35 μοντέλα, επιλέγοντας επτά για τον τελικό.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που ένα μοντέλο της Renault βρίσκεται ανάμεσα στους φιναλίστ, αποδεικνύοντας έτσι τη συνέπεια και τη δύναμη της στρατηγικής της μάρκας προς το μέλλον. Από το Mégane E-Tech Electric (2022) και το Austral Full Hybrid E-Tech (2023), μέχρι τα Scenic E-Tech Electric (νικητής 2024) και Renault 5 E-Tech Electric (νικητής 2025), η γαλλική φίρμα δείχνει ότι έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της νέας εποχής.

Renault 4 image bank media Test-Drive, on April 28th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

Ύστερα από περισσότερα από δώδεκα χρόνια ανάπτυξης ηλεκτρικής τεχνογνωσίας, η Renault αποδεικνύει πως μπορεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση στον πυρήνα της καθημερινής ζωής, με το Renault 4 E-Tech Electric να συνεχίζει επάξια μια παράδοση που συνδυάζει τεχνολογία, χαρακτήρα και προσβασιμότητα.

Το νέο R4 E-Tech Electric, που πρόσφατα έκανε την εμφάνιση του στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα, πατά επάνω στο DNA του εμβληματικού μοντέλου των ’60s. Συνδυάζει ρετρό-φουτουριστικό design αλλά με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι πλήρως ηλεκτρικό, συνδεδεμένο και ευέλικτο, με χώρο αποσκευών στα 420 λίτρα με ωφέλιμο μήκος φόρτωσης στα 2,20 μέτρα.

Renault 4 image bank media Test-Drive, on April 28th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, το EV40 και EV52 απόδοσης 120 και 150 ίππων αντίστοιχα ενώ διατίθεται και σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, Evolution, Techno και Iconic 4. Τέλος, το Renault 4 E-Tech electric εφοδιάζεται με έναν νέο αμφίδρομο φορτιστή AC 11 kW συμβατό με τεχνολογίες V2L (τροφοδοσία από το όχημα) και V2G (από όχημα σε δίκτυο). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ενέργειας, ακόμη και να ενταχθεί στο οικοσύστημα, τροφοδοτώντας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άνθρακα πίσω στο δίκτυο.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί από την επιτροπή στις 9 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες.