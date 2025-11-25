Σε μια εποχή όπου τα compact crossover αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή της αγοράς, το Nissan Juke συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Από την πρώτη του γενιά, το Juke τόλμησε να διαφοροποιηθεί, με τον τολμηρό του σχεδιασμό, τον δυναμικό χαρακτήρα και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες. Με σχεδιαστικές αλλά και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, το δεύτερης γενιάς ανανεωμένο Nissan Juke, βρίσκεται εδώ για να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στην αγορά. Ο δυναμικός του χαρακτήρας και τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού που επιλέγει ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Και το σημαντικότερο; Διατίθεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές από τον Όμιλο Πηλακούτα αφού προσφέρεται στην τιμή των €20.900 στην εξοπλιστική έκδοση Accenta ενώ το υβριδικό Juke στις €24.900. Με αυτές τις τιμές το Juke γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε τεχνολογία, εξοπλισμό, ποιότητα και ασφάλεια.

Η μεγάλη επιτυχία του Juke οφείλεται και στην τεχνολογική του πληρότητα. Στην προσφερόμενη τιμή των €20.900, η έκδοση Accenta εξοπλίζεται με τον αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.0 DIG-T, ο οποίος προσφέρει άψογη ισορροπία ανάμεσα σε οικονομία καυσίμου, απόδοση και καθημερινή πρακτικότητα. Η ομαλή λειτουργία του, μαζί με τις έξυπνες ρυθμίσεις της ανάρτησης, προσφέρει μια σπορ αλλά πολιτισμένη οδηγική εμπειρία.

Nissan JUKE 2024 N-SPORT

Για όσους αναζητούν κάτι ακόμη πιο εξελιγμένο, η προσφορά του Nissan Juke Hybrid Accenta στα €24.900 αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία. Το υβριδικό σύστημα της Nissan συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα και θερμικό κινητήρα με πρωτοποριακό αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας έως και 40% χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη. Η λειτουργία του είναι αθόρυβη, άμεση και προσφέρει μια ηλεκτροκίνητη αίσθηση χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Ο οδηγός απολαμβάνει υψηλή θέση οδήγησης, ιδανική ορατότητα και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων που προσφέρει καθαρή πληροφόρηση. Το σύστημα infotainment NissanConnect, με κορυφαία συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, ενισχύει την καθημερινή εμπειρία, επιτρέποντας στον χρήστη να έχει τον πλήρη έλεγχο με ευκολία.

Το Juke διαχρονικά ήταν πρωτοπόρο και στην ασφάλεια. Η έκδοση Accenta περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως Intelligent Emergency braking with pedestrian & cyclist recognition, Driver Attention Alert, Lane Departure warning, emergency call και πολλά άλλα. Το Nissan Intelligent Mobility μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια ασφαλέστερη, πιο άνετη και πιο σίγουρη εμπειρία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Nissan Juke δεύτερης γενιάς απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστεριών από τον Ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Euro NCAP.