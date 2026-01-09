Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX90 απέσπασε τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, κατακτώντας μία θέση ανάμεσα στα κορυφαία σε απόδοση μοντέλα της χρονιάς. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δέσμευση της Volvo Cars στην ασφάλεια και την προστασία όλων των επιβατών, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Ο Euro NCAP αποτελεί τον κορυφαίο ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Το Volvo EX90, ένα οικογενειακό SUV με δυνατότητα φιλοξενίας έως και επτά επιβατών, σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με κορυφαία επίπεδα ασφάλειας.

Η τεχνολογική βάση του EX90 είναι σχεδιασμένη γύρω από την έννοια του «γεννημένου έξυπνου» αυτοκινήτου. Το μοντέλο είναι πλήρως συνδεδεμένο, ηλεκτρικό και εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα πρόληψης και προστασίας, τα οποία υποστηρίζονται από ισχυρούς υπολογιστές και ένα εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων. Χάρη στις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (over-the-air), το EX90 μπορεί να εξελίσσεται συνεχώς, βελτιώνοντας τις λειτουργίες του με την πάροδο του χρόνου.

Κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια του EX90 διαδραματίζει η τεχνολογία Safe Space Technology, ένα ολοκληρωμένο σύνολο συστημάτων που συνεργάζονται για την προστασία των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου. Μέσω καμερών, ραντάρ και αισθητήρων, το όχημα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και μπορεί να προβλέψει ή να μετριάσει πιθανούς κινδύνους πριν αυτοί εξελιχθούν σε ατύχημα. Ανάμεσα στα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του EX90 ξεχωρίζει το σύστημα κατανόησης του οδηγού, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να ανιχνεύει σημάδια κόπωσης ή απόσπασης προσοχής και να παρεμβαίνει υποστηρικτικά όταν χρειάζεται. Παράλληλα, το σύστημα ανίχνευσης επιβατών σε ολόκληρη την καμπίνα συμβάλλει στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων, ανιχνεύοντας ακόμη και την αναπνοή ενός βρέφους.

Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα επιτυχιών του Volvo EX90, το οποίο έχει ήδη τιμηθεί με τον τίτλο World Luxury Car νωρίτερα μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς στην ασφάλεια, την τεχνολογία και τη βιώσιμη πολυτέλεια.