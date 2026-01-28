Η Kia αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ηγετική δύναμη στην ηλεκτρική κινητικότητα στην κυπριακή αγορά, κατακτώντας την πρωτιά στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων για το 2025. Αυτή η σημαντική διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερά αυξανόμενη προτίμηση των Κυπρίων οδηγών προς τα ηλεκτρικά οχήματα της Kia, που συνδυάζουν καινοτομία, τεχνολογία αιχμής και βιωσιμότητα.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Kia πρόσφερε στην κυπριακή αγορά μια πλούσια σειρά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, σχεδιασμένων για να καλύψουν κάθε είδους ανάγκη — από καθημερινές αστικές μετακινήσεις μέχρι επαγγελματική χρήση.

EV2 – Το νέο συμπαγές ηλεκτρικό μοντέλο που προσφέρει ευελιξία και σύγχρονη σχεδίαση στην ηλεκτρική εμπειρία.

EV3 – Υποδειγματικό BEV crossover με αξιόλογη αυτονομία και μηδενικές εκπομπές ρύπων.

EV4 – Καινοτόμο ηλεκτρικό fastback με μοντέρνο design και premium τεχνολογία.

EV5 – Μεσαίο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει οικογενειακή άνεση και υψηλή ηλεκτρική απόδοση.

EV6 – Πλήρως ηλεκτρικό crossover με προηγμένη τεχνολογία και δυναμική οδήγηση.

EV9 – Μεγαλύτερο SUV με επιβλητική παρουσία και άνετη αυτονομία για οικογενειακές και ταξιδιωτικές ανάγκες.

PV5 Cargo – Ηλεκτρικό επαγγελματικό van με μεγάλη χωρητικότητα και ευέλικτη λειτουργία για επιχειρηματική χρήση.

Η Kia έχει επενδύσει σημαντικά στην ηλεκτρική τεχνολογία και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας που βασίζεται σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η πλατφόρμα E-GMP (Electric Global Modular Platform) που υποστηρίζει την πλειονότητα των ηλεκτρικών μοντέλων της, προσφέροντας αποδοτικά συστήματα κίνησης, υψηλή αυτονομία και δυνατότητες ταχείας φόρτισης σε πολλαπλά επίπεδα.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού της Kia για τα ηλεκτρικά οχήματα συνδυάζει υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας, συνδεσιμότητας και ασφάλειας, προσφέροντας στους οδηγούς μια ολοκληρωμένη εμπειρία «καθαρής» μετακίνησης με σεβασμό στο περιβάλλον και το μέλλον της κινητικότητας.

Η πρωτιά αυτή αποτελεί συνέχεια της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της Kia να πρωτοστατεί στον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ηλεκτρική εποχή — ένα μήνυμα που σήμερα αντανακλάται με ιδιαίτερη δύναμη στην αγορά της Κύπρου.

Την Kia εκπροσωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις και στο www.kia.com.cy