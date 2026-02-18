Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό EX60 φέρνει στο προσκήνιο μια νέα εποχή ψηφιακής εμπειρίας, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τη φυσική επικοινωνία ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο. Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που ενσωματώνει το Gemini, τον νέο ψηφιακό βοηθό της Google, επιτρέποντας στον οδηγό να επικοινωνεί με το αυτοκίνητο με φυσικό τρόπο, σαν να συνομιλεί με έναν άνθρωπο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον έλεγχο βασικών λειτουργιών χωρίς χρήση των χεριών, αλλά και τη διαχείριση πιο σύνθετων εργασιών μέσα από μια φυσική, πολυεπίπεδη συνομιλία.

Για παράδειγμα, ο οδηγός μπορεί να ζητήσει από το σύστημα να βρει μια διεύθυνση κράτησης μέσα από τα email του, να ελέγξει αν ένα αντικείμενο χωρά στον χώρο αποσκευών ή ακόμη και να προτείνει ιδέες για ένα επερχόμενο ταξίδι. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση συγκεκριμένων εντολών, μειώνοντας την ανάγκη για αλληλεπίδραση με την οθόνη και επιτρέποντας στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Στην καρδιά του EX60 βρίσκεται το νέο σύστημα HuginCore, η βασική τεχνολογική πλατφόρμα της Volvo, που συνδυάζει υλικό και λογισμικό σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει τεχνολογίες της ίδιας της Volvo μαζί με λύσεις από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί ως πλήρως λογισμικό-καθοριζόμενο όχημα, με δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης μέσω ασύρματων ενημερώσεων.

Η υπολογιστική ισχύς του EX60 είναι εντυπωσιακή. Η νέα πλατφόρμα Snapdragon Cockpit προσφέρει την υψηλότερη επεξεργαστική δύναμη που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μοντέλο της Volvo, ενώ η πλατφόρμα NVIDIA DRIVE αναλαμβάνει τις πιο απαιτητικές λειτουργίες ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης. Χάρη σε αυτή τη δύναμη επεξεργασίας, το EX60 μπορεί να εκτελεί πάνω από 250 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο. Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον μέσω αισθητήρων, αναλύοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να προβλέπει πιθανούς κινδύνους και να υποστηρίζει τον οδηγό σε κρίσιμες στιγμές. Επιπλέον, το αυτοκίνητο μαθαίνει από τα δεδομένα άλλων Volvo παγκοσμίως, βελτιώνοντας τις λειτουργίες του όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα.

Σε επίπεδο αυτονομίας, το νέο ηλεκτρικό SUV υπόσχεται έως και 810 χιλιόμετρα σε τετρακίνητη έκδοση, ενώ με ταχυφορτιστή 400 kW μπορεί να προσθέσει έως 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά.

Όπως όλα τα νέα μοντέλα της Volvo, το EX60 θα δέχεται τακτικές αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου, ώστε το αυτοκίνητο να βελτιώνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Στο μέλλον, μάλιστα, το σύστημα Gemini θα μπορεί να αξιοποιεί και τις κάμερες του οχήματος, επιτρέποντας στον οδηγό να λαμβάνει πληροφορίες για τον κόσμο γύρω του.