Η Peugeot συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη έκδοση του e-208. Το best seller στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-segment στην Ευρώπη για το 2024 αποκτά πλέον την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του που φθάνει έως και 433 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Με αυτήν την εξέλιξη, το e-208 ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως σημείο αναφοράς για την αποδοτικότητα, την πρακτικότητα και την καθημερινή χρήση.

Το Peugeot e-208 δεν είναι απλώς άλλο ένα ηλεκτρικό μοντέλο. Το 2024 κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών supermini, τόσο στη Γαλλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι οδηγοί το επέλεξαν για τον συνδυασμό μοντέρνας σχεδίασης, δυναμικής οδήγησης και τεχνολογίας, στοιχεία που το καθιστούν ελκυστικό ακόμη και σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ηλεκτροκίνηση.

Με την πρόσφατη αναβάθμιση, η Peugeot δεν περιορίζεται σε αισθητικές αλλαγές, αλλά προχωρά σε ουσιαστικές τεχνολογικές βελτιώσεις, ενισχύοντας το e-208 σε κρίσιμους τομείς: την αυτονομία, την ευκολία χρήσης και την πολυχρηστικότητα. Η σημαντικότερη είδηση είναι ότι το e-208 με τον ηλεκτροκινητήρα των 156 ίππων προσφέρει πλέον 433 χλμ. αυτονομίας, 23 χλμ. περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη άνεση τόσο σε αστικές μετακινήσεις όσο και σε ταξίδια, μειώνοντας το άγχος της φόρτισης.

Η βελτίωση αυτή έρχεται να ενισχύσει τον τίτλο που απέσπασε το e-208 από τον γερμανικό οργανισμό ADAC, ως το πιο αποδοτικό αυτοκίνητο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παράλληλα, η Peugeot ενσωμάτωσε στο e-208 μια σειρά από νέες λειτουργίες που κάνουν τη χρήση του πιο απλή και καθημερινή. Η σημαντικότερη είναι το Trip Planner, που συνεργάζεται με το σύστημα πλοήγησης και υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως τη διαθέσιμη φόρτιση κατά την εκκίνηση, το επιθυμητό ποσοστό φόρτισης στον προορισμό, τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης στη διαδρομή, αλλά και εξωτερικούς παράγοντες όπως ταχύτητα, κίνηση, τύπος δρόμου και υψομετρικές διαφορές. Με αυτό τον τρόπο ο οδηγός έχει πλήρη εικόνα για το ταξίδι του και μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο απροόπτων.

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα ορισμού ορίου φόρτισης στο 80% (σε AC), κάτι που συμβάλλει στη μακροζωία της μπαταρίας και είναι ιδανικό για όσους φορτίζουν το αυτοκίνητό τους καθημερινά.

Μια ακόμη καινοτομία είναι η προεγκατάσταση για λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load). Με τη βοήθεια ενός ειδικού διπλής κατεύθυνσης αντάπτορα, ο οδηγός μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές έως 3,5 kW, από το να φορτίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μέχρι να ανάψει φωτισμό κάμπινγκ.

