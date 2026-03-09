Η πιο προηγμένη μπαταρία ισχύος στον κόσμο συνδυάζεται με τον ταχύτερο φορτιστή μαζικής παραγωγής για ηλεκτρικά οχήματα, καθιστώντας την επαναφόρτιση εξίσου εύκολη με τον ανεφοδιασμό καυσίμου

Ισχύς φόρτισης 1.500 kW επιτρέπει αναπλήρωση ενέργειας από 10% έως 97% σε μόλις εννέα λεπτά – ακόμη και σε θερμοκρασία -30 °C, η φόρτιση από 20% έως 97% ολοκληρώνεται σε μόλις 12 λεπτά

Η προσθήκη των FLASH Chargers στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αυξάνει τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης

Σχέδια για την εγκατάσταση 20.000 φορτιστών στην Κίνα έως το τέλος του 2026, καθώς και για την επέκταση του δικτύου σε διεθνείς αγορές

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, είναι έτοιμη να καταρρίψει τα τελευταία εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της τεχνολογίας FLASH Charging που έχει αναπτύξει η ίδια — η οποία αποδίδει έως και 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης — και της δεύτερης γενιάς της εμβληματικής Blade Battery.

Σε συνδυασμό, οι δύο νέες τεχνολογίες προσφέρουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες φόρτισης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στο περιβάλλον. Η φόρτιση από 10% έως 70% ολοκληρώνεται σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ από 10% έως 97% σε εννέα λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασία -30 °C – όπου συνήθως η φόρτιση επιβραδύνεται σημαντικά – ο φορτιστής FLASH Charger μπορεί να φορτίσει την Blade Battery 2.0 από 20% έως 97% σε μόλις 12 λεπτά. Παράλληλα, η ίδια η Blade Battery προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Χάρη στην αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%, είναι πλέον εφικτή αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. (κινεζικός κύκλος δοκιμών CLTC).

Οι νέες τεχνολογίες είναι το αποτέλεσμα εντατικής εξέλιξης από την BYD, μετά από εκτενή έρευνα για τους παράγοντες που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές να στραφούν στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι αγοραστές οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο μέγεθος του ρεζερβουάρ καυσίμου. Από την άλλη μεριά, όμως, παρά τη σημαντική αύξηση της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στις μεγαλύτερες αγορές νέων αυτοκινήτων παγκοσμίως πολλοί υποψήφιοι αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων που εστιάζουν έντονα στη χωρητικότητα της μπαταρίας και στην αυτονομία, πληρώνουν σημαντικά υψηλότερη τιμή για λίγα επιπλέον χιλιόμετρα.

BYD FLASH Charger

Ο Wang Chuanfu, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BYD, τόνισε σε παρουσίαση στην Κίνα ότι η βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει τη διαρκή πρόκληση των αργών ταχυτήτων φόρτισης και της μειωμένης απόδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να ξεπεραστούν όλες οι επιφυλάξεις των καταναλωτών που θέλουν να στραφούν στην ηλεκτρική κινητικότητα.

BLADE BATTERY 2.0: ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δεύτερη γενιά της μπαταρίας Blade της BYD, αποτέλεσμα έξι χρόνων εντατικής έρευνας, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία FLASH Charging. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μπαταρίες, όπου η ταχύτητα φόρτισης και η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα θεωρούνται συχνά φαινομενικά αντικρουόμενοι στόχοι, η BYD κατάφερε να τους συνδυάσει, αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα κατά 5% και παράλληλα την ταχύτητα φόρτισης.

Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ανθεκτικότητας, η BYD ανέπτυξε το σύστημα μεταφοράς ιόντων «FlashPass», που επεκτείνει τα όρια των μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Το σύστημα βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις καινοτομίες:

Η κάθοδος «Flash-Release» διαθέτει αρχιτεκτονική με κατευθυνόμενη οργάνωση σωματιδίων σε πολλαπλά επίπεδα, που επιτρέπει πυκνή τοποθέτηση και ταχεία απελευθέρωση ιόντων.

Ο ηλεκτρολύτης «Flash-Flow» χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για ακριβή βελτιστοποίηση της ιοντικής αγωγιμότητας και της κινητικότητας των ιόντων.

Η άνοδος «Flash-Intercalate» διαθέτει πολυδιάστατη δομή που επιτρέπει την εισαγωγή ιόντων λιθίου από όλες τις κατευθύνσεις (360°) με μεγάλη ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ταχύτατη και τρισδιάστατη φόρτιση.

Συνδυαστικά, οι τεχνολογίες αυτές μειώνουν σημαντικά την εσωτερική αντίσταση, περιορίζοντας την παραγωγή θερμότητας στην πηγή.

Στην άνοδο έχουν εφαρμοστεί περαιτέρω βελτιώσεις: η αναδιάταξη του ηλεκτροδίου με υψηλή ικανότητα μεταφοράς ιόντων και η ευθυγράμμιση των σωματιδίων γραφίτη κάθετα στο επίπεδο του ηλεκτροδίου μειώνουν την αντίσταση στη μεταφορά ιόντων λιθίου και επιτρέπουν ομαλή και ταχύτερη εισαγωγή τους – εξασφαλίζοντας τόσο εξαιρετική ταχύτητα φόρτισης FLASH όσο και αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%.

Η Blade Battery 2.0 ενσωματώνει ένα πρωτοποριακό στρώμα Solid Electrolyte Interphase (SEI), θεμελιώδες για κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου. Η BYD συνδύασε μοριακό σχεδιασμό με βελτιστοποίηση της συνολικής δομής, ώστε το στρώμα να είναι ταυτόχρονα λεπτό — για υψηλή ιοντική αγωγιμότητα — και πυκνό, εξασφαλίζοντας χημική σταθερότητα. Επιπλέον, η τεχνολογία δυναμικής «αυτοεπισκευής» διατηρεί την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε λεπτότητα και αντοχή.

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή πυκνότητα και την ταχύτητα φόρτισης δεν έχουν επιτευχθεί σε βάρος της ασφάλειας ή της ανθεκτικότητας. Στην πραγματικότητα, η Blade Battery 2.0 πέρασε μια σειρά από νέες, αυστηρές δοκιμές ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η πρώτη στον κόσμο ταυτόχρονη δοκιμή φόρτισης FLASH Charging με διείσδυση καρφιού (Nail-Penetration Test), χωρίς να παρουσιαστεί θερμική διαφυγή, καπνός ή φωτιά, ακόμη και μετά από 500 κύκλους FLASH Charging. Επιπλέον, η Blade Battery 2.0 άντεξε σε δοκιμή θερμικής εκτροπής μετά από αναγκαστικό βραχυκύκλωμα τεσσάρων κυψελών ταυτόχρονα, χωρίς πυρκαγιά ή έκρηξη, ακόμη και όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 700 °C.

Επιπλέον, η Blade Battery 2.0 προσφέρει βελτιωμένη ανθεκτικότητα για τις μπαταρίες LFP, σε σύγκριση με την αρχική Blade Battery, η λεγόμενη «γήρανση» (μείωση της χωρητικότητας) μειώθηκε κατά 2,5%.

BYD Solar-Storage-Charging Integrated System

FLASH CHARGER: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η δεύτερη καινοτομία της BYD είναι ο φορτιστής FLASH Charger που αποδίδει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά). Ο μοναδικός σχεδιασμός σε σχήμα «Τ» διευκολύνει τη διαδικασία φόρτισης, καθιστώντας τη πιο απλή και πρακτική.

Η BYD έχει ήδη εγκαταστήσει 4.239 σταθμούς FLASH Charging σε όλη την Κίνα (στις 5 Μαρτίου 2026) και αναμένει να φτάσει τους 20.000 σταθμούς σε λειτουργία έως το τέλος του έτους. Για να υποστηρίξει αυτόν τον όγκο και την ταχύτητα εγκατάστασης σε ποικίλες τοποθεσίες, κάθε σταθμός συνδυάζεται με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας υψηλής ταχύτητας εκφόρτισης, που ξεπερνά τους περιορισμούς του δικτύου. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια μπαταρία που φορτίζεται πιο αργά και μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως αποθήκη ενέργειας για την αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου και ως ενισχυτής ισχύος για τη δυνατότητα φόρτισης υψηλής ισχύος.

Οι συμβατικοί σταθμοί φόρτισης συχνά επικρίνονται ως δυσκίνητοι και όχι ιδιαίτερα καθαροί, με βαριά βύσματα και καλώδια που λερώνονται ή βρέχονται από την επαφή με το έδαφος. Ο σχεδιασμός σε σχήμα «Τ» του FLASH Charger προστατεύει αυτά τα μέρη από βρωμιά και νερό, ενώ το ελαφρύτερο βύσμα και το καλώδιο που κινείται πάνω σε ράγα με σύστημα τροχαλίας κάνουν τη σύνδεση του οχήματος πολύ πιο εύκολη, ανεξάρτητα από τη θέση της θύρας φόρτισης.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ DENZA Z9GT ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το πρώτο αυτοκίνητο με τεχνολογία FLASH Charging και Blade Battery 2.0 που θα φτάσει στην Ευρώπη θα είναι το DENZA Z9GT, το κορυφαίο shooting-brake grand tourer της premium μάρκας της BYD. Οι τελικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής έκδοσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η BYD δεσμεύεται να εγκαταστήσει σταθμούς φόρτισης FLASH Charging σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.