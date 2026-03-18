Το Renault Captur Full Hybrid E-Tech αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών SUV, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη υβριδική τεχνολογία και υψηλό επίπεδο πρακτικότητας. Το δημοφιλές μοντέλο της Renault συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση για όσους αναζητούν οικονομία καυσίμου, άνεση και τεχνολογία στην καθημερινή μετακίνηση.

Σχεδιαστικά, το Renault Captur ξεχωρίζει με τη δυναμική και μοντέρνα εμφάνισή του. Η ανανεωμένη μάσκα, τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και οι έντονες γραμμές του αμαξώματος δημιουργούν μια πιο ώριμη και premium εικόνα. Παράλληλα, οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου και τα προσεγμένα σχεδιαστικά στοιχεία στο εμπρός και πίσω μέρος ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα του μοντέλου, προσδίδοντας του δυναμισμό αλλά και κομψότητα.

Στο εσωτερικό, το Renault Captur προσφέρει μια σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων σε συνδυασμό με τη μεγάλη κάθετη οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής συνδεσιμότητας. Το σύστημα infotainment υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση του smartphone, ενώ οι πολλές επιλογές συνδεσιμότητας διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πρακτικότητα. Το Renault Captur διαθέτει ευρύχωρη καμπίνα για πέντε επιβάτες και συρόμενο πίσω κάθισμα, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση του χώρου αποσκευών ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού. Ο χώρος αποσκευών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός για την κατηγορία, καθιστώντας το μοντέλο ιδανικό για οικογενειακές μετακινήσεις αλλά και ταξίδια.

Διαθέτει το υβριδικό σύστημα E-Tech Full Hybrid 1.8, μια τεχνολογία που προέρχεται από την εμπειρία της Renault στη Formula 1. Το σύστημα συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1.8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία υψηλής απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σύνολο που προσφέρει υψηλή απόδοση αλλά και σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το Renault Captur μπορεί να κινείται σε πολλές περιπτώσεις αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, μειώνοντας τόσο την κατανάλωση όσο και τις εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, η υβριδική τεχνολογία εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία τόσο σε αστικές μετακινήσεις όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το σύστημα διατήρησης λωρίδας, το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας και το adaptive cruise control. Οι τεχνολογίες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της ασφάλειας αλλά και της άνεσης κατά την οδήγηση.

Ο Όμιλος Πηλακούτα, μέσω της προωθητικής ενέργειας Renault Deal, προσφέρει το Renault Captur Full Hybrid E-Tech στην τιμή των €22.900. Προσφέρεται στην έκδοση Evolution με ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Μαζί και τα επτά χρόνια εργοστασιακής εγγύησης.