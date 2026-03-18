* Η Kia αποκαλύπτει το EV2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV κατηγορίας B, κατασκευασμένο στην Ευρώπη, που αποτελεί το πιο προσιτό σημείο εισόδου της μάρκας στη γκάμα των EV

* Δύο επιλογές μπαταρίας (42,2 kWh και 61,0 kWh) προσφέρουν κορυφαία, αναμενόμενη αυτονομία έως 317 και 448 χιλιόμετρα αντίστοιχα (WLTP υπό έγκριση)

* Το EV2 συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας

* Διαθέσιμες προηγμένες επιλογές infotainment με τριπλή οθόνη, ενημερώσεις OTA και Kia Upgrades

Η Kia παρουσίασε το νέο EV2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV κατηγορίας B, που σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στη συγκεκριμένη κατηγορία στο πλαίσιο της συνεχώς διευρυνόμενης ηλεκτρικής της γκάμας. Το EV2 συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας το καλύτερο της Kia στο πιο συμπαγές ηλεκτρικό μοντέλο της μέχρι σήμερα.

Το EV2 βασίζεται στη μακρά εμπειρία της Kia στην ηλεκτρική κινητικότητα. Μετά την επιτυχία πολυβραβευμένων μοντέλων όπως τα EV6, EV9, EV3 και, πιο πρόσφατα, το EV4, το EV2 φέρνει την τεχνογνωσία της Kia στα ηλεκτρικά οχήματα σε μια πιο προσιτή και συμπαγή κατηγορία, διευρύνοντας την απήχηση της μάρκας σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει

Το EV2 ενσωματώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, με δυναμικά στοιχεία, όπως οι όρθιες γραμμές εμπνευσμένες από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά SUV της μάρκας, που τονίζουν τον σίγουρο χαρακτήρα και τη στιβαρή SUV στάση του. Στο εσωτερικό, το EV2 προσφέρει μια ανοιχτή και ήρεμη καμπίνα, εμπνευσμένη από την ιδέα του «Picnic Box», που συνδυάζει λογική και συναίσθημα μέσω υφασμάτινων υλικών και διαισθητικού σχεδιασμού. Συμπαγές εξωτερικά, γενναιόδωρο εσωτερικά, το EV2 συνδυάζει μικρές εξωτερικές διαστάσεις με εσωτερικούς χώρους αντίστοιχους μεγαλύτερων κατηγοριών. «Κάθε στοιχείο του EV2 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», δήλωσε ο Sjoerd Knipping, COO της Kia Europe.

Σίγουρη ηλεκτρική απόδοση

Το νέο Kia EV2 σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στα αμιγώς ηλεκτρικά B-SUV, αποτελώντας το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της. Προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 42,2 kWh και 61,0 kWh, με αναμενόμενη αυτονομία έως 317 και 448 χλμ. αντίστοιχα (WLTP υπό έγκριση), υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση DC και AC έως 22 kW.

Τεχνολογία ανώτερης κατηγορίας σε προσιτό μοντέλο

Το EV2 προσφέρει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας που συναντώνται συνήθως σε ανώτερες κατηγορίες.

Στον βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor, καθώς και οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης. Το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω μέσω του έξυπνου κλειδιού, ένα χαρακτηριστικό μοναδικό για την κατηγορία.

Η ψηφιακή εμπειρία ενισχύεται μέσω πλήρους ενσωμάτωσης της εφαρμογής Kia App, Digital Key με τεχνολογίες NFC, Bluetooth και Ultra-Wideband, ενημερώσεων OTA και Features on Demand. Προαιρετικά διατίθεται και ηχοσύστημα Harman/Kardon με οκτώ ηχεία, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την εμπειρία εντός της καμπίνας.

Ευρωπαϊκή παραγωγή

Η παραγωγή θα γίνει στη Žilina, με τη βασική έκδοση να ξεκινά τον Φεβρουάριο 2026 και τις εκδόσεις μεγάλης αυτονομίας και GT-line τον Ιούνιο 2026.

