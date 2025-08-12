Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα. Μέχρι τις 9:00 το πρωί σήμερα θα βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ από τις 11:00 έως τις 17:00 θα τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς στα ορεινά.

Αναλυτικά η ο καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 36 στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και ιδιαίτερα θερμός. Η θερμοκρασία την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και την Πέμπτη, για να συνεχίσει να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες εποχικές τιμές.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.