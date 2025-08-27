ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

>Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

>Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

>Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

>Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

>Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Χαραλάμπους Χάρης, Μίλτωνος 56. Άγιος Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα, προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα «febalcasa», Λεμεσός, τηλ. 25710330, 25770285.

>Μαλιώτη Χρυσάνθη, Γεώργιου Αβέρωφ 26. Βόρεια φώτων τροχαίας «FOUI», πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός, τηλ. 25567939, 99461515.

>Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.

>Κοσκινάς Σάββας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 8. Δρόμος Μέσα Γειτονιάς, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728205, 25728210.

>Κουπέπας Ανδρέας, Ανοικοδομήσεως 37Β. Βόρεια κυκλικού κόμβου Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25724545, 99468643.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου, τηλ. 24322050.

>Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

>Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

ΠΑΦΟΣ

>Μακαρίου Γεώργιος, Νεαπόλεως 20. Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου, Πάφος, τηλ. 26936989, 26938949.

>Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

>Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.