Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, όμως προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται σε ορεινές περιοχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στο δυτικό μισό του νησιού θα εμφανίζονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 20 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Από την Παρασκευή, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές