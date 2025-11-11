Μεμονωμένες βροχές αναμένεται να παρατρηθούν σήμερα Τρίτη, κυρίως στα ανατολικά, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση του καιρού, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολιγικές τιμές.