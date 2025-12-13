Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.