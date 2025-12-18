ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12Γ-Δ. Δίπλα από Ταχυδρομείο Λυκαβηττού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.

>Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.

>Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα «McDonald’s», Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.

>Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.

>Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795.

>Κτενά Κλεοπάτρα, Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι, τηλ. 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Χαραλάμπους Χάρης, Μίλτωνος 56. Άγιος Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα, προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα «febalcasa», Λεμεσός, τηλ. 25710330, 25770285.

>Μαλιώτη Χρυσάνθη, Γεώργιου Αβέρωφ 26. Βόρεια φώτων τροχαίας «FOUI», πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός, τηλ. 25567939, 99461515.

>Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.

>Κοσκινάς Σάββας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 8. Δρόμος Μέσα Γειτονιάς, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728205, 25728210.

>Κουπέπας Ανδρέας, Ανοικοδομήσεως 37Β. Βόρεια κυκλικού κόμβου Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25724545, 99468643.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια. Απέναντι «Super Discount Store» Αραδίππου, τηλ. 24644490.

>Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς κατάστημα «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.

>Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

ΠΑΦΟΣ

>Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

>Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.