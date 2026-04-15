Βράζει η Μέση Ανατολή παρά τις αναφορές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι γίνονται προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν ανάπτυξη στελεχών του ναυτικού και πεζοναυτών, που αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

