ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια), Παύλου Μελά 28Β. Δρόμος Κρατικής Έκθεσης, Έγκωμη, τηλ. 22658628, 22427414.

Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυρηνείας 145. Δίπλα από αρτοποιείο «Vienna», Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22335477, 22511117.

Μανουσαρίδου Ευγενία, Γλαύκου 27, Άγιοι Ομολογητές, τηλ. 22210221.

Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 17. Δίπλα από ΜΤΝ και πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λακατάμια, τηλ. 22002237, 99466134.

Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. Δημοκρατίας 60. Έναντι Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα, Στρόβολος, τηλ. 22450644, 22876916.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3. Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25384736, 99615091.

Πόπα Άνα – Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

Παπαμιλτιάδους Αντώνης, Αγίας Φυλάξεως 84. Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Πανεπιστημίου Λεμεσού, Λεμεσός, τηλ. 25388938, 25731492.

Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31. Δρόμος Χαλκούτσας και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς» & «Mms Kiosk», απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school), Λεμεσός, τηλ. 25772708.

Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευλαβής Ανδρέας, γωνία Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, «Μέγαρο Κάριδερς». Στα φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

ΠΑΦΟΣ

Γκουλαξίδου Αλεξάνδρα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄12. Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200μ.από τον κυκλικό κόμβο Λεμεσού), Κονιά, τηλ. 26306512.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.