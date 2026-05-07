ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου, Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοποιείου «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Στυλιανού Ιωάννα, Αγίου Συλά 48. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Ύψωνας, τηλ. 25560000.

Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Βρυώνη Δέσποινα, Νικοδήμου Μυλωνά 34. Μετά τα φώτα τροχαίας «Αριέλ» προς κυκλικό κόμβο Δικαστηρίων, 1ος δρόμος αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25898030, 99898030.

Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

ΠΑΦΟΣ

Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ», Πάφος, τηλ. 26949259, 26222670.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.