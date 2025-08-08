Έχουν εκπονηθεί τα χρονοδιαγράμματα για σειρά έργων αποκατάστασης στις πληγείσες από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσού και έχουν χαρτογραφηθεί τα πιο επικίνδυνα σημεία και έχει τεθεί σειρά προτεραιότητας για αποκατάστασή τους, δήλωσε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Χαράλαμπος Χριστοφίνας.

Ερωτηθείς, συγκεκριμένα, πώς προχωρεί η υλοποίηση των κυβερνητικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι έχει σταλεί το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για το εφάπαξ ποσό, για σκοπούς κάλυψης βασικών αναγκών σε οικογένειες, των οποίων η μόνιμη κατοικία έχει υποστεί μερική ή ολική καταστροφή.

«Αναμένουμε ότι με τις πρώτες εγκρίσεις που θα έχουμε από τον ΕΟΑ από εβδομάδας, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση για να συμφωνήσουν στο ποσό που θα τους παραχωρηθεί και θα γίνουν και οι άμεσες πληρωμές για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των σπιτιών. Είμαστε σε ένα πολύ-πολύ καλό δρόμο», πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοφίνας είπε, παράλληλα, ότι «έχουν χαρτογραφηθεί τα πιο επικίνδυνα σημεία, με σειρά προτεραιότητας, με χρονικό ορίζοντα, επειδή είναι τεράστιο το έργο», με στόχο μέχρι τον Οκτώβριο, τουλάχιστον να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές στα πιο κρίσιμα σημεία. «Ήδη για το οδικό δίκτυο έχουν δοθεί οδηγίες ως προς το ποια είναι τα κρίσιμα σημεία προς αποκατάσταση τόσο προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων όσο και στην Επαρχιακή Διοίκηση, οι οποίοι θα ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες επιδιόρθωσης, δηλαδή αμέσως το Σεπτέμβριο», σημείωσε. Αυτό, είπε, «αφορά κυρίως τα πρανή των δρόμων, κ.λπ., τα οποία κρίθηκαν ότι είναι επικίνδυνα αν παραμείνουν ως έχουν».

Σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά, την προστασία των υδάτων, κ.λπ., έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, συμπλήρωσε.

«Έχει τροχιοδρομηθεί επίσης η διαδικασία προσφορών για τα συρματοκιβώτια ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή αποθέματα για να καλύψουν όλη την περιοχή και αναμένεται ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη. Οι προσφορές θα ολοκληρωθούν τέλος Αυγούστου και θα αρχίσει η εργασία αποκατάστασης, με χρονικό ορίζοντα τον Οκτώβριο, όπου είπαμε τα κρίσιμα σημεία τουλάχιστον να ολοκληρωθούν τέλος Σεπτεμβρίου», σημείωσε.

Ερωτηθείς τι θα γίνει με όσους τα σπίτια έχουν καεί, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι ήδη έχει γίνει από το ΕΤΕΚ η αξιολόγηση 300 περιπτώσεων και έχει τεθεί στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών το κοστολόγιο.

«Οι αιτήσεις αυτές έχουν σταλεί στον ΕΟΑ Λεμεσού, οι οποίες αναμένουμε από τον ΕΟΑ ουσιαστικά μόλις μας επικυρώσει ότι είναι αδειούχες οικοδομές, οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και με μια Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του κοστολογίου και αμέσως θα τους καταβάλλονται τα ποσά», πρόσθεσε .

Είπε, επίσης, εκείνα που είναι για μερική αποκατάσταση θα καταβάλλεται αμέσως όλο το ποσό με μία δόση.

Για εκείνα, συνέχισε, που είναι καμένα ολοσχερώς, το ποσό της οικονομικής βοήθειας θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, όπως έχει ανακοινωθεί, δηλαδή 25% με την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του ύψους της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας, 25% με την παρουσίαση δήλωσης από μελετητή (Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός, ότι ορίστηκε από τον ιδιοκτήτη για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, και 50% με την υποβολή Βεβαίωσης από τον μελετητή ότι συμπληρώθηκε το ήμισυ (50%) των εργασιών και προς πλήρη κάλυψη των υπολειπόμενων εργασιών, όπως θα καθορίζονται από την εν λόγω Βεβαίωση.

Σε ερώτηση τι θα γίνει με οικοδομές που δεν είχαν άδεια, ο Επίτροπος είπε ότι δόθηκε χρόνος μέχρι τέλος του χρόνου, εκείνοι που είναι σε οικιστικές περιοχές να υποβάλουν αίτηση για αδειοδότηση και θα ακολουθηθεί η ίδια η διαδικασία με τους υπόλοιπους, δηλαδή θα πάρουν αποζημίωση 100%, «με την ίδια διαδικασία όπως την προαναφέραμε και εκείνοι που είναι εκτός οικιστικής, η αίτηση από τον μελετητή θα γίνεται προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρακλήσεων».

Τρέχουν, είπε, και τα υπόλοιπα προγράμματα, τα οποία δεν έχουν σταματήσει.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι το Τμήμα Γεωργίας επειδή τις προηγούμενες μέρες είχε σε έξι σημεία που δεχόταν αιτήσεις, τώρα επειδή είναι πολύ λίγος ο αριθμός πλέον, που έχει απομείνει, έχουν μόνο το Κέντρο στον Άγιο Αμβρόσιο, για να το ξέρει ο κόσμος, και τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, στη Λεμεσό, που θα υποβάλλονται αιτήσεις.

«Επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας είναι με κλιμάκια της έξω και καταγράφουν για τα οχήματα που έχουν καταστραφεί», σημείωσε.

Όσον αφορά γενικά τον καθαρισμό, των Κοινοτήτων, ο Επίτροπος είπε ότι οι ενέργειες αυτές έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα.

«Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, εξηγήσαμε στις Κοινότητες με συνάντηση που είχαμε κάνει την περασμένη Παρασκευή. Από την ίδια μέρα φέραμε σκιπ σε όλες τις κοινότητες και ξεκίνησε άμεσα ο καθαρισμός», είπε.

«Οι περισσότερες κοινότητες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τον καθαρισμό, έχουν μείνει μόνο κάποια που είναι σε ιδιωτικά, αλλά χρήζουν άμεσης απομάκρυνσης και δόθηκαν οδηγίες στις Κοινότητας να τα κάνουν και αυτά για να μην υπάρχουν στους πυρήνες καμένα», πρόσθεσε.

«Έχει προχωρήσει πάρα -πάρα πολύ σημαντικά το έργο αυτό, απλά σε αυτή την περίοδο επειδή τα κέντρα συλλογής είναι κλειστά λόγω των διακοπών, εκείνο που γίνεται τώρα, – προσπαθήσαμε να τους φέρουμε όσο περισσότερες μονάδες skip,- και μόλις ανοίξουν μετά τις διακοπές του Αυγούστου να τα μεταφέρουν για τη διαχείριση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς τι θα γίνει με την υπόλοιπη έκταση που κάηκε, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι γίνεται σχεδιασμός από το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με τις κοινότητες.

«Δεν μπορεί να γίνει τώρα είναι δουλειά που γίνεται το φθινόπωρο αυτή, περί τα μέσα Φθινοπώρου, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ήδη το Τμήμα Δασών θα δώσει κατεύθυνση για την πλήρη αναδάσωση όπου χρειάζεται και μιλάμε όμως περισσότερο και για ιδιωτικές περιουσίες, οπότε και εκεί θα δούμε με τρόπο με τους ιδιοκτήτες θα βγει ένα σχέδιο διαχείρισης και για άλλα μέτρα τα οποία θα είναι άμεσα προς ανακοίνωση, το αμέσως επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Είπε, παράλληλα, ότι τα Σχέδια Κοινωνικής Πρόνοιας προχωρούν, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας έχουν δει πάνω από 250 περιπτώσεις μέχρι σήμερα, με σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, το ίδιο και οι Υπηρεσίες Ψυχικής υγείας του ΟΚΥπΥ.

«Τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Συμβούλιο είναι τροχοδρομημένα για υλοποίηση», σημείωσε.

Όσον αφορά το έργο των εμπειρογνωμόνων, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι όπως έχει ανακοινωθεί και χθες, έχει καταρτιστεί ένα πρόγραμμα, θα συνεχίσουν, θα δουν τις Κοινότητες, θα μιλήσουν με τους Κοινοτάρχες, με τον καθένα ξεχωριστά.

«Θα έχουμε ανθρώπους μαζί τους για να τους βοηθήσουν, θα κάνουν τη δουλειά, εκείνη που ξέρουν να κάνουν καλύτερα νομίζω από μας, οπότε να τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το έργο που έχουν αναλάβει», κατέληξε.

ΚΥΠΕ