Η GSK ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για τον έρπητα ζωστήρα στην Κύπρο, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για μία νόσο που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. Η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Η συχνότητα εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε, με απότομη αύξηση μετά την ηλικία των 50–60 ετών.1 Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακόμη κι αν αισθάνονται υγιείς.¹ ²

Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς (VZV), του ίδιου ιού που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Ο ιός αυτός παραμένει αδρανής στον οργανισμό από την παιδική ηλικία και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά αργότερα στη ζωή, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί φυσιολογικά με την ηλικία. Όταν συμβεί, μπορεί να προκαλέσει επώδυνο εξάνθημα στο δέρμα και νευροπαθητικό πόνο. Μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές είναι η μεθερπητική νευραλγία (PHN), επίμονος νευροπαθητικός πόνος που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια μετά την επούλωση του εξανθήματος.¹*



Αν και η πλειονότητα των ενηλίκων άνω των 60 στην Κύπρο έχει ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα, μόνο ένας στους τρεις πιστεύει ότι διατρέχει υψηλό προσωπικό κίνδυνο να νοσήσει.3 Πολλοί δεν θεωρούν ότι ανήκουν στις «ηλικιακά ευάλωτες ομάδες»3, αγνοώντας το γεγονός ότι ο κίνδυνος αυξάνεται απότομα μετά τα 50 και συνεχίζει να αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε, ακόμη και σε υγιή άτομα χωρίς ιατρικό ιστορικό.¹*

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο (το 2024) έδειξε ότι, ενώ το 88% των ατόμων ηλικίας 60+ γνώριζαν τον έρπητα ζωστήρα, μόνο το 31% θεωρούσε ότι διατρέχει υψηλό προσωπικό κίνδυνο και μόλις το 35% σχεδίαζε να το συζητήσει με τον γιατρό του μέσα στους επόμενους 12 μήνες.3

Η εκστρατεία της GSK υπογραμμίζει ότι ο έρπης ζωστήρας δεν περιορίζεται στους πολύ ηλικιωμένους ή σε όσους έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε άνω των 60, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που είναι κατά τα άλλα υγιείς και δραστήριοι.¹* Αν και άτομα με παθήσεις όπως διαβήτη, καρδιοπάθειες ή χρόνια νεφρική νόσο μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών2, όσοι δεν έχουν υφιστάμενη διάγνωση δεν αποκλείονται, καθώς ο κίνδυνος για την εμφάνιση έρπητα ζωστήρα αυξάνεται απότομα μετά τα 50, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώνεται και δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τον ιό σε λανθάνουσα κατάσταση.¹,⁴

Η εκστρατεία ενθαρρύνει τους πολίτες άνω των 60 να ενημερωθούν, να κατανοήσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο και να συζητήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό. Ο γιατρός μπορεί να τους συμβουλέψει για τα προληπτικά μέτρα, όπως ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα, ο οποίος στην Κύπρο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μέσω του ΓΕΣΥ και καλύπτεται για ενήλικες άνω των 60 και για άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.⁵

Δεν πρέπει να υποτιμούμε την επίδραση που μπορεί να έχει ο έρπητας ζωστήρας στην υγεία.¹ Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μιλώντας με τον γιατρό τους ή με επίσκεψη στην ιστοσελίδα erpitaszostiras.cy.

References:

1.Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1–30.

2.Marra F, Parhar K, Huang B, Vadiamudi N. Risk factors for herpes zoster infection: A meta-analysis. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa005

3.SERMO on behalf of GSK, Shingles public market research (Cyprus). Data on file 2025

4.Hales CM, Harpaz R, Ortega-Sanchez I, Bialek SR. Update on recommendations for use of herpes zoster vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(33):729–731.

5.Ministry of Health. National Vaccination Program for Adults and Special Groups 2025. ΕΘΝΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-21-3-2025.pdf (accessed on the May 2025

NP–CY–HZU–PRSR-250001

Για αιτήματα Τύπου επικοινωνήστε: ww.ceeurope-media@gsk.com και info@vando.com.cy