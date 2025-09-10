Η νέα κοινωνική πρωτοβουλία του επιχειρηματία Τάσου Παπαναστασίου με επίκεντρο την ουσιαστική προσφορά και τη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Με όραμα μια πιο δίκαιη, ανθεκτική και ενωμένη κοινωνία, το ENA Foundation ξεκινά και επίσημα τη δράση του στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή κοινωνικής προσφοράς και ουσιαστικής αλλαγής. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει τη δύναμη του ΕΝΑ, του κάθε ανθρώπου, της κάθε πράξης, της κάθε κοινότητας, ως μοχλό συλλογικής προόδου και διαρκούς αντίκτυπου.

Το ENA Foundation αποτελεί πρωτοβουλία του επιχειρηματία Τάσου Παπαναστασίου, με συνιδρύτρια και εμπνεύστρια τη Χριστιάνα Παναγή. Και οι δύο, με βαθιά πίστη στην έννοια της συλλογικής προσφοράς, θέλησαν να δημιουργήσουν ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην κοινωνία. Με ρίζες στον Κυπριακό και Ελληνικό πολιτισμό, και εμπνευσμένοι από τις αξίες της ενότητας και του φιλότιμου, κάνουν πράξη την προσωπική τους δέσμευση, να επιστρέψουν στην κοινωνία και να τη στηρίξουν με βιώσιμο τρόπο. Το ENA Foundation χρηματοδοτείται κυρίως από ιδιωτικούς πόρους και ξεχωρίζει για την προσήλωσή του στη βιώσιμη κοινωνική πρόοδο.

«Για μένα, η επιτυχία δεν έχει νόημα αν δεν τη μοιράζεσαι. Αν δεν επιστρέφεις κάτι πίσω, όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή πραγματικά θες να σταθείς δίπλα σε άλλους. Το ENA Foundation ξεκίνησε από μια απλή σκέψη, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα ανθρώπους που έχουν όνειρα, αλλά χρειάζονται στήριξη για να τα κάνουν πράξη. Πιστεύω ότι όλοι αξίζουν μια ευκαιρία. Και ότι η αλλαγή δεν έρχεται από μεγάλες δηλώσεις, αλλά από πράξεις. Αν μπορέσουμε να γίνουμε μέρος αυτής της αλλαγής, έστω και για έναν άνθρωπο, τότε έχουμε κάνει κάτι που αξίζει», επισημαίνει ο κ. Παπαναστασίου.

Στο ξεκίνημά του, το ENA Foundation επιλέγει να επικεντρωθεί σε τρεις συγκεκριμένους τομείς που αντανακλούν τη φιλοσοφία του, την ενδυνάμωση του ατόμου, μέσω μηχανισμών στήριξης.

Οι πρώτες δράσεις του ENA Foundation έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργήσουν ως παραδείγματα θετικής αλλαγής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τους πόρους που υπάρχουν ήδη στις τοπικές κοινότητες. Πρόκειται για παρεμβάσεις με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, που ενισχύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών και προωθούν τη συνεργασία για κοινό όφελος.

Beyond the Medal: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για να στηρίξει αθλητές Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού επιπέδου, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους πορεία. Αναγνωρίζει ότι η διαδρομή ενός αθλητή δεν σταματά στον αγωνιστικό χώρο και ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πορεία ζωής. Οι πρωταθλητές μας, με τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους, αποτελούν τα καλύτερα πρότυπα για τη σημασία της διαρκούς μάθησης και προσωπικής εξέλιξης. Γι’ αυτό, το πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους κορυφαίους μας αθλητές, από σήμερα έως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στους οποίους έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Στόχος του είναι να ενισχύσει την έννοια της «διπλής καριέρας» και να αναδείξει πρότυπα ζωής που βασίζονται στη μάθηση, την προσπάθεια και τη διαρκή πρόοδο. Ήδη οκτώ αθλητές έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα αξιοποιήσουν τη στήριξη του ENA Foundation, με στόχο να συνδυάσουν τις αθλητικές τους φιλοδοξίες με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν επίσημα σύντομα.

Grants for Change: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την κυπριακή κοινωνία, χρηματοδοτώντας έργα που υλοποιούνται από τοπικούς οργανισμούς. Η δράση αυτή φιλοδοξεί να μετατρέψει τοπικές ιδέες σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο και βιωσιμότητα, έργα που ωφελούν και ενισχύουν την ευρύτερη κοινωνία. Το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση έως και €20.000 σε προτάσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων. Αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έργα που θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση θα ανακοινωθούν στα μέσα Νοεμβρίου.

Envision Together: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εστιάζει στον δημόσιο χώρο ως σημείο συνάντησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κοινής εμπειρίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων και άλλων κοινόχρηστων υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η ύπαρξη λειτουργικών, προσβάσιμων και καλαίσθητων δημόσιων χώρων συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενδυναμώνει τη σχέση των πολιτών με την πόλη και μεταξύ τους. Οι πρώτες δράσεις του προγράμματος θα παρουσιαστούν σύντομα, στο πλαίσιο νέων πρωτοβουλιών που σχεδιάζει το Ίδρυμα.

«Το ENA Foundation ιδρύθηκε για να στηρίξει, να ενδυναμώσει και να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας. Θέλουμε να σχεδιάζουμε προγράμματα τα οποία προσφέρουν βιώσιμες λύσεις και να τα βελτιώνουμε στην πάροδο του χρόνου μαζί με την κοινωνία, ως αυθεντικούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους», σημειώνει η Αναστασία Έλληνα, εκ των συντονιστών του Ιδρύματος. Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κκαϊλή, επίσης εκ των συντονιστών του ENA Foundation προσθέτει: «Ερχόμαστε για να δημιουργήσουμε μαζί. Να στηρίξουμε υφιστάμενες προσπάθειες και να ανοίξουμε δρόμο για νέες ιδέες και να προσφέρουμε ευκαιρίες. Όλα γίνονται μέσα από συμμετοχή, συνεργασία και κοινή προσπάθεια.»

Με στρατηγική προσέγγιση, διαφάνεια και συνεργασίες, το ENA Foundation έρχεται να ενισχύσει τη συλλογική προσπάθεια για μια κοινωνία με ουσιαστική πρόοδο και πραγματικό αντίκτυπο. Στο επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος. Κάθε κοινότητα. Κάθε ιδέα που αξίζει να γίνει πράξη.

Το ENA Foundation απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε πολίτες, οργανισμούς και φορείς να γίνουν μέρος αυτής της διαδρομής. Γιατί η αλλαγή ξεκινά από ΕΝΑ και αποκτά πραγματική δύναμη όταν πολλαπλασιάζεται.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα και τρόπο συμμετοχής σε αυτά στην ιστοσελίδα www.ena.foundation.