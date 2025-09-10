Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Οι στρατηγικοί πυλώνες της ΕΚΕ

Η στρατηγική της XM για το μέλλον είναι προσανατολισμένη σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα την περιβαλλοντική της ευαισθησία με τη δέσμευση πέντε εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη πυρόπληκτων περιοχών στην Κύπρο, προσφέροντας όχι μόνο άμεση ανακούφιση, αλλά και μακροπρόθεσμα έργα αποκατάστασης και πρόληψης νέων καταστροφών. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών έργων σε χώρες και κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση στη γνώση. Μέσα από προγράμματα όπως η στήριξη της Παγκύπριας Ολυμπιάδας Πληροφορικής και το Sistema Cyprus, η XM επενδύει σε παιδιά και νέους, δημιουργώντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση. Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην εμβάθυνση των συνεργασιών με πανεπιστήμια, δήμους και διεθνείς οργανισμούς, με στόχο τη δημιουργία πρωτοβουλιών που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο αθλητισμός ως όχημα κοινωνικής εξέλιξης

Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τομείς στους οποίους η XM έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της. Η πολυετής συνεργασία της με την ΚΟΕΑΣ και η διοργάνωση των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων έχουν προσφέρει σε δεκάδες νέους αθλητές την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο, να θέσουν όρια για διεθνείς διοργανώσεις και να καλλιεργήσουν αξίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Παράλληλα, η XM έχει αναλάβει τον ρόλο του μεγάλου υποστηρικτή του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων για την τριετία 2025–2027, καθιστώντας την Κύπρο σημαντικό διοργανωτή στον διεθνή στίβο. Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία της στον XM Limassol Marathon, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της χώρας, η οποία φέρει πλέον το όνομα της εταιρείας, προβάλλοντας τη Λεμεσό ως προορισμό αθλητικού τουρισμού διεθνούς εμβέλειας.

Ενδυνάμωση των νέων πρωταθλητών

Η υποστήριξη μεμονωμένων αθλητών αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της κοινωνικής φιλοσοφίας της XM. Ο πρωταθλητής Άριστος Μιχαήλ και ο Γιάννης Αντωνίου, δύο νέοι Κύπριοι αθλητές του Judo με όραμα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, βρίσκουν στο πλευρό τους έναν ισχυρό σύμμαχο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η XM δίνει το μήνυμα ότι η αφοσίωση, η επιμονή και η σκληρή δουλειά αξίζουν να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν.

Το Sistema Cyprus και η δύναμη της μουσικής

Εξίσου καθοριστική είναι η συμβολή της XM στον χώρο της εκπαίδευσης. Η στήριξη μαθητών που διακρίνονται σε διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής, όπως η Μαρίζα Πασπαλλή που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής για Κορίτσια, δείχνει πως η εταιρεία επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά και προωθεί την ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογία. Παράλληλα, με τη στήριξη του Sistema Cyprus, ενός προγράμματος που αξιοποιεί τη μουσική ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης, η XM έχει προσφέρει σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και να βιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και της ομαδικής δημιουργίας.

Το Κέντρο «Χρώμα & Φως» για παιδιά με αυτισμό

Μια από τις πιο εμβληματικές πρωτοβουλίες της XM είναι το Κέντρο «Χρώμα & Φως» για παιδιά με αυτισμό, που δημιουργήθηκε το 2024 στη Λεμεσό. Το Κέντρο λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό και προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης. Σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας έχει ήδη υποστηρίξει δεκάδες παιδιά και οικογένειες, ενώ ποσοστό 85% των παιδιών παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Πρόκειται για μια επένδυση που αναδεικνύει πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία δομών με βαθύ και μακροχρόνιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Στήριξη σε κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες

Η κοινωνική ευαισθησία της XM αποτυπώνεται επίσης μέσα από τη συνεργασία της με τον οργανισμό «Hope For Children» και τη στήριξη της Γραμμής Βοήθειας 1466, η οποία προσφέρει ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν περιστατικά κακοποίησης και βίας. Η αλματώδης αύξηση των κλήσεων στη Γραμμή κατά τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει τόσο την ανάγκη όσο και την αξία αυτής της στήριξης.

Το φιλόδοξο σχέδιο δράσεων για το 2025

Για το 2025, η XM έχει ήδη σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πλάνο δράσεων, που περιλαμβάνει την ανακαίνιση σπιτιών για ευάλωτες οικογένειες, τη στήριξη κοινοτήτων με περισσότερους από 38.000 κατοίκους, την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την προώθηση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαιδευτική αριστεία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η ανάπτυξη ενός εσωτερικού μηχανισμού αξιολόγησης θα επιτρέψει στην εταιρεία να παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο των δράσεων και να βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα ΕΚΕ με βάση ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.

Το όραμα της XM είναι να συνεχίσει να αποτελεί θετικό παράδειγμα επιχειρηματικής συνείδησης, αποδεικνύοντας ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά υποχρέωση προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Η στρατηγική της εστιάζει σε δράσεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα, δίνοντας στους ανθρώπους τη δύναμη να ξεπεράσουν εμπόδια, να αναπτύξουν δεξιότητες και να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον. Με συνέπεια, όραμα και προσήλωση στις αξίες της αριστείας, της κοινωνικής προσφοράς και της βιωσιμότητας, η XM γράφει το δικό της κεφάλαιο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, εμπνέοντας τις νέες γενιές να δημιουργήσουν την κοινωνία του αύριο.