Μια αξιέπαινη κοινωνική δράση ανακοινώθηκε από την XM και τη διοργανωτική ομάδα του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό τους προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εγγραφών για τη φετινή διοργάνωση, κάθε δρομέας θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει προαιρετικά στο εισιτήριό του ένα μικρό ποσό και όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξολοκλήρου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, έναν οργανισμό που στηρίζει καθημερινά άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και τις οικογένειές τους, προσφέροντάς τους στήριξη, φροντίδα και ελπίδα.

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη από κοινού με τους διοργανωτές, δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να γίνουν ενεργό κομμάτι μιας μεγάλης αλυσίδας αλληλεγγύης. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που μέσα από τη συνεργασία μας με την ΧΜ, o XM Μαραθώνιος Λεμεσού ενδυναμώνει περαιτέρω τη κοινωνική του δράση» ανέφερε ο Ανδρέας Σπύρου Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών του XM Μαραθωνίου Λεμεσού.

Με αυτή την ενέργεια, ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού συνδράμει και ως πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς. Για ακόμη μία χρονιά, αποδεικνύει πως η αθλητική δράση μπορεί να μετατραπεί σε όχημα κοινωνικής αλλαγής και να εμπνεύσει ουσιαστική συνεισφορά.

Ο XM LIMASSOL MARATHON – XM ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ανανεώνει το ραντεβού με όλους τους δρομείς στις 21-22 Μαρτίου 2026.

Οι στρατηγικοί πυλώνες της ΕΚΕ

Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.