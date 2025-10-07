Μια μοναδική εμπειρία έρχεται από τη Cyta για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Το πιο πολυπόθητο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έρχεται στην Κύπρο!

Το τρόπαιο του UEFA Champions League θα φιλοξενηθεί στο Flagship Store της Cyta, στο Nicosia Mall, στις 11 και 12 Οκτωβρίου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά, να φωτογραφηθεί μαζί του, και να ζήσει λίγη από τη μαγεία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Παράλληλα, όλο το διήμερο θα τρέχει διαγωνισμός με πλούσια δώρα από τη Cyta!

Κλείσε τώρα το slot σου online!



Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία και αποφυγή συνωστισμού, η είσοδος θα γίνεται μόνο με προκράτηση.

Κλείσε εύκολα και γρήγορα το δικό σου slot εδώ: www.eventora.gr/cytavision ή στο πιο κάτω QR code.

Η Cyta συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, πέρα από κορυφαίες υπηρεσίες επικοινωνίας και τεχνολογίας, μοναδικές εμπειρίες που φέρνουν το κυπριακό κοινό πιο κοντά στον παγκόσμιο χάρτη.



Ακολούθησε τη Cyta στα social media για περισσότερα behind-the-scenes στιγμιότυπα και live updates από το event:

Facebook: https://www.facebook.com/cytaofficial

Instagram: https://www.instagram.com/cytacyprus

TikTok: http://tiktok.com/@cyta_cyprus