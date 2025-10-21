Η προωθητική ενέργεια της μπύρας ΚΕΟ 1,000 ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΑ κορυφώθηκε με την παράδοση του μεγάλου δώρου στον τυχερό καταναλωτή που βρήκε στο πώμα της φιάλης του, το σήμα με το αυτοκίνητο. Ο κ. Πέτρος Κουσιάππας από τη Λάρνακα είναι ο μεγάλος τυχερός που κέρδισε ένα Renault 5 E-Tech Electric το οποίο παρέλαβε από τα κεντρικά γραφεία της ΚΕΟ στη Λεμεσό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΟ κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου συνεχάρηκε τον κ. Κουσσιάππα και του παρέδωσε τα κλειδιά του ολοκαίνουργιου αυτόματου Renault 5, με την ευχή να είναι καλοτάξιδο. Ο κ. Κουσιάππας, εμφανώς χαρούμενος, ευχαρίστησε την εταιρεία και περιέγραψε τη στιγμή της έκπληξης και της χαράς του, όταν, ανοίγοντας μια μπύρα ΚΕΟ, είδε κάτω από το καπάκι της το σήμα με το μεγάλο δώρο.

Το φετινό καλοκαίρι η μπύρα ΚΕΟ χάρισε στους καταναλωτές της δώρα αξίας €100,000. Εκτός από το αυτοκίνητο Renault 5 E-Tech Electric, η προωθητική ενέργεια ΚΕΟ 1,000 ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΑ πρόσφερε επίσης δύο σκούτερ VESPA Primavera, Apple iWatches και iPads, smart TVs, ψησταριές ΒΒQ, ψυγεία, ομπρέλες κήπου, συλλεκτικές παγωνιέρες ΚΕΟ, και πολλές μπύρες ΚΕΟ.

Με την προτίμηση και την εμπιστοσύνη της αγοράς της, η ΚΕΟ συνεχίζει να επιβραβεύει τους καταναλωτές της, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες, στιγμές απόλαυσης και μοναδικά δώρα πάντα παρέα με την αγαπημένη μπύρα ΚΕΟ.