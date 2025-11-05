Το Art Deal θα διεξαχθεί στην αίθουσα τέχνης Golden Gallery by Kapatays στο κέντρο της Λευκωσίας, Μνασιάδου 8, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, 09:30 – 22:00.

Το Art Deal αποτελεί μια μοναδική εικαστική εμπειρία, μέσα από τις εξαίρετες δημιουργίες καλλιτεχνών διεθνούς εμβέλειας, όπως ο Αλέκος Φασιανός, ο Γιάννης Γαΐτης, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Παύλος, ο Σπύρος Βασιλείου, ο Ανδρέας Χαραλαμπίδης, και άλλων σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως ο Διονύσης Ματαράγκας, η Κατερίνα Γεωργαντά, ο Ανδρέας Ψαράκος, ο Απόστολος Λάβδας, ο Άγγελος Ραζής, ο Γιάννης Στυλιανίδης, ο Κωνσταντίνος Πτωχόπουλος, η Κάτια Βαρβάκη, ο Δημήτρης Γέρος, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, η Συλβάνα Σαμαρτζίδου, ο Igli Jorgo, ο V Mixo, ο Άρης Πετρίδης, ο Νίκος Φλώρος, η Μαρίνα Κοράκη, ο Τάσος Χώνιας, ο Φίλιππος Θεοδωρίδης και πολλοί άλλοι.

Όλα τα έργα που παρουσιάζονται στο Art Deal by Kapatays διατίθενται προς πώληση σε ειδικές τιμές για τη διάρκεια της έκθεσης, οι οποίες ανταποκρίνονται σε κάθε προϋπολογισμό. Όλα τα έργα συνοδεύονται με το απαραίτητο πιστοποιητικό γνησιότητας.

Πάντα με έμφαση στην ποιότητα, στην αυθεντικότητα και με γνώμονα τον σεβασμό προς την καλλιτεχνική δημιουργία και τον δημιουργό καθώς και προς το φιλότεχνο κοινό.

Η τέχνη είναι για όλους. Η τέχνη είναι επένδυση!

Golden Gallery by Kapatays



Μνασιάδου 8, 1065, Λευκωσία



Παρασκευή 7, Σάββατο 8, Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

09:30 π.μ. – 10:00 μ.μ.

Info: 22 665727, 97 771977

www.goldengallerycy.com