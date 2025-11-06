Η XM, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και του προγράμματος «Σκέψου το Χωριό», συνεργάστηκε με τον αγαπημένο Κύπριο τραγουδιστή Λούκα Γιώρκα για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού τραγουδιού αφιερωμένου στα κυπριακά χωριά, τις ρίζες και τις παραδόσεις τους.

Το τραγούδι «Σκέψου το Χωριό» αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της κυπριακής παράδοσης και της ζωής στην ύπαιθρο. Μέσα από στίχους που τιμούν τη φιλοξενία, τα τοπικά προϊόντα και τις γιορτές κάθε τόπου, από το Φοινί και την Κυπερούντα, μέχρι τον Κάθηκα, το Λιοπέτρι, τη Χλώρακα και το Φρέναρος, το τραγούδι καλεί όλους να «σκεφτούν το χωριό» και να το επισκεφθούν ξανά με σεβασμό και αγάπη.

Ένα τραγούδι γεμάτο παράδοση και ζωή

Με στίχους όπως

«Πατάτα Αυγορίτικη, στον Κάθηκα σταφύλι,

Παττίχα εις στ’ Ακάκι μας, φάε να ‘μαστε φίλοι,

Κουμανταρία πόλικη, στη Λάνια θα σε σάσουν Τζι ύστερα Άη Κυπριανό, για να σε ξεμαθκιάσουν»,

ο Λούκας Γιώρκας μεταφέρει μέσα από τη φωνή του τη ζωντάνια και το πνεύμα της κυπριακής υπαίθρου, προβάλλοντας τη γεύση, τη μουσική και την καρδιά του τόπου μας.

Τα γυρίσματα του βίντεο πραγματοποιήθηκαν στα χωριά Φοινί, Κυπερούντα και Κάθηκας, αναδεικνύοντας την αυθεντική ομορφιά και τον χαρακτήρα της κυπριακής γης.

Το πρόγραμμα “Σκέψου το Χωριό”

Το τραγούδι δημιουργήθηκε με αφορμή το ομώνυμο πρόγραμμα της XM, που στηρίζει ενεργά τις κυπριακές περιοχές από το 2020. Μέσα από δράσεις που προσφέρουν βοήθεια σε οικογένειες, ηλικιωμένους και παιδιά, το πρόγραμμα έχει ωφελήσει περισσότερους από 32.800 κατοίκους σε δεκάδες χωριά της Κύπρου.

Στόχος της καμπάνιας είναι να ενισχύσει την οικονομία των χωριών να προβάλει τα κυπριακά προϊόντα και να ενθαρρύνει επισκέψεις όλο τον χρόνο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αφιέρωση στα χωριά της Κύπρου

Το τραγούδι «Σκέψου το Χωριό» είναι αφιερωμένο σε όλα τα χωριά της Κύπρου, και ιδιαίτερα σε εκείνα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2025, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, ενότητας και αναγέννησης.

Το τραγούδι μπορείτε να ακούσετε εδώ:

Οι στρατηγικοί πυλώνες της ΕΚΕ

Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.