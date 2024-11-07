Την προηγούμενη Παρασκευή, αποφάσισα να πάω στο κατάστημα της Κωτσόβολος στη Λεμεσό. Η εικόνα ήταν γνώριμη, αλλά κάτι διαφορετικό τράβηξε αμέσως την προσοχή μου: ο φωτισμός του καταστήματος ήταν μειωμένος, οι τηλεοράσεις ήταν κλειστές, τα ηχεία ήταν χαμηλωμένα. Στην είσοδο, ένα banner ανέφερε το “Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα”, εξηγώντας πως πρόκειται για την πρωτοβουλία της Κωτσόβολος, όπου μειώνοντας κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) τα οπτικά, ηχητικά και οσφρητικά ερεθίσματα, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον αγορών για όλους.

Πλησίασα έναν από τους πωλητές και τον ρώτησα για την πρωτοβουλία. «Είναι κάτι που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2025, σε όλα τα καταστήματα της Κωτσόβολος στην Κύπρο — Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο», μου εξήγησε χαμηλόφωνα. «Κατά τη διάρκεια του «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» μειώνουμε τον φωτισμό, σταματά η μουσική, δεν παίζουν συσκευές, και αφαιρούνται ακόμη και τα αρωματικά χώρου. Είναι μια προσπάθεια να προσφέρουμε ένα πιο ήρεμο και φιλικό περιβάλλον, για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και όχι μόνο».

Αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, μαθαίνω ότι το πρόγραμμα «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό TheHappyAct, και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια» που εφαρμόζει η Κωτσόβολος, με στόχο να κάνει τα καταστήματά της προσβάσιμα για όλους.

Πέρα από τη μείωση των ερεθισμάτων, η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε αισθητηριακή χαρτογράφηση των τριών καταστημάτων της στην Κύπρο, διαθέτοντας μέσω της ιστοσελίδας της αναλυτικούς αισθητηριακούς χάρτες. Οι χάρτες αυτοί παρέχουν πληροφορίες για το φως, τους ήχους και τη διάταξη του χώρου, ώστε κάθε άτομο να μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον που θα συναντήσει.

Το «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία με κοινωνικό πρόσημο. Είναι μια πρακτική αλλαγή νοοτροπίας, που φέρνει την έννοια της συμπερίληψης από τη θεωρία στην πράξη. Σε έναν χώρο τεχνολογίας, η σιωπή που επικρατεί για δύο ώρες κάθε μέρα λειτουργεί σαν μια υπενθύμιση ότι η πραγματική καινοτομία ξεκινά από τον άνθρωπο.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» εδώ.