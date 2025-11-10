Η Green Dot Κύπρου φέρνει την ανακύκλωση πιο κοντά στους κατοίκους του Συμπλέγματος ΕΞΑΠΟΛΙΣ

Η Green Dot Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ένταξη του Συμπλέγματος Κοινοτήτων ΕΞΑΠΟΛΙΣ, στο πρόγραμμα συλλογής συσκευασιών «Από Πόρτα Σε Πόρτα».

Με την έναρξη του προγράμματος στις 17 Νοεμβρίου 2025, περίπου 15 χιλιάδες συμπολίτες μας που διαμένουν μόνιμα στις κοινότητες Κοκκινοτριμιθιάς, Παλαιομετόχου, Αγίων Τριμιθιάς, Μάμμαρι, Δένεια και Μένοικο, θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την ανακύκλωση συσκευασιών στην καθημερινότητά τους.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν την Παρασκευή 18/07/2025, ο Operation Manager της Green Dot, Σάββας Κοντός και ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος και Κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιάς, Χριστάκης Πελετιές, στην παρουσία του Αντιδημάρχου του Συμπλέγματος και Κοινοτάρχη Μάμμαρι, Νίκου Κοτζιάπασιη.

Η Συμφωνία προνοεί την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων συσκευασίας PMD και Χαρτί, σε εβδομαδιαία βάση. Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες PMD θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο σακούλι και το χαρτί στο καφέ σακούλι αντίστοιχα και να τοποθετούνται το βράδυ πριν από τη συλλογή μπροστά από τα υποστατικά σε ευδιάκριτο σημείο.

Η συλλογή του γυαλιού θα γίνεται από τους ειδικούς πράσινους κάδους, τύπου καμπάνα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ευκόλως προσβάσιμα και κεντρικά σημεία της κάθε κοινότητας.

Η Green Dot Κύπρου και το Συμβούλιο του Συμπλέγματος Εξάπολις προσκαλεί τους δημότες να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα προσπάθεια. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε την περιοχή πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη για όλους!