Τριπλοί βαθμοί στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή με αγορές σε πετρέλαιο θέρμανσης, από 7 Νοεμβρίου μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2025, σε πρατήρια Petrolina, Agip και Εni.

H Πετρολίνα συμμετέχει στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου και δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές και αυτή τη χρονιά, να συλλέξουν τριπλούς βαθμούς. Από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2025, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν κάρτες της Τράπεζας Κύπρου για αγορές πετρέλαιού θέρμανσης ή κίνησης αξίας 250 ευρώ και άνω σε μία συναλλαγή, σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, ανταμείβονται τριπλά!

Το Σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου επιβραβεύει το κυπριακό κοινό με βαθμούς κάθε συναλλαγής με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου σε πάνω από 950 σημεία σε όλη την Κύπρο. Οι κάτοχοι των καρτών, μπορούν να εξαργυρώσουν τους βαθμούς αυτούς στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Για τους όρους και προϋποθέσεις του σχεδίου ανταμοιβή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.antamivi.com.cy

Πετρολίνα. Ανταμείβει κάθε σου κίνηση.