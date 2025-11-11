Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική προσέλευση πραγματοποιήθηκε χθες, στη Λευκωσία με τη στήριξη του Volt, το πρώτο Cyprus Peace Festival, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από όλες τις κοινότητες του νησιού.

Η εκδήλωση, με θέμα το προσωπικό αλλά και το συλλογικό διαγενεακό τραύμα και τον θεραπευτικό του ρόλο στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας ειρήνης στην Κύπρο, ανέδειξε τη δύναμη της τέχνης, της δημιουργικότητας και της ανθρώπινης επαφής ως γέφυρες προς την κατανόηση, τη συμφιλίωση και τη συνύπαρξη.

Το φεστιβάλ φιλοξένησε εργαστήρια, συζητήσεις, βιωματικές και καλλιτεχνικές δράσεις που στόχο είχαν να μετατρέψουν τον πόνο που κουβαλά η κυπριακή κοινωνία σε ελπίδα, διάλογο και κοινό όραμα για το μέλλον. Δημιουργήθηκε ένας ανοιχτός και ασφαλής χώρος, όπου οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες, άκουσαν ο ένας τον άλλον και συνέβαλαν στην ενίσχυση μιας κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης.

Σημαντική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία και οι τοποθετήσεις του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, και του Τουρκοκύπριου Δημάρχου Mehmet Harmancı. Οι δύο αναφέρθηκαν στην προγραμματισμένη ανάπλαση της εντός των τειχών νεκρής ζώνης, μέσω του προγράμματος Europa Nostra, μια εξέλιξη που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της οραματικής πολιτικής βούλησης για μια κοινή πόλη και ένα κοινό μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του απογευματινού πάνελ παρουσιάστηκε σημαντικό επιστημονικό υλικό γύρω από το μεταπολεμικό τραύμα στην Κύπρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό μεταφέρεται διαγενεακά, επηρεάζοντας την ψυχική υγεία, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Ειδικοί κατέδειξαν ότι η επαφή και η συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την υπέρβαση προκαταλήψεων και την επίλυση της διαμάχης. Την ίδια ώρα, τονίστηκε πως η εργαλειοποίηση του τραύματος διαιωνίζει το πρόβλημα και απομακρύνει την κοινωνία από την ίαση και τη λύση.

Η Συμπρόεδρος του Volt Κύπρου, Ανδρομάχη Σοφοκλέους, ανέφερε:

‘’Στο Βολτ θέλουμε να δουλέψουμε για τη δημιουργία κουλτούρας ειρήνης στην Κύπρο.

Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι ένας λαός που έχει περάσει μέσα από αυτή την τραγωδία, πρέπει επιτέλους να δουλέψει συστηματικά για να κλείσει τις πληγές του. Είναι καιρός η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι σε αυτό και να σταματήσουμε να τα αναβάλλουμε όλα μέχρι τη λύση του Κυπριακού. Είναι καιρός να χαράξουμε τον δρόμο μπροστά και μόνο τότε θα βρούμε τις λύσεις. Η πραγματική δύναμη εξάλλου, φανερώνεται όταν χτίζουμε γέφυρες, όχι όταν τις καίμε’’.

Από πλευράς διοργάνωσης και συντονισμού της συζήτησης, η Μελίνα Λιμνάτη δήλωσε:

‘’Το Cyprus Peace Festival στοχεύει να ανοίξει συζητήσεις που συνήθως αποφεύγουμε. Μόνο μέσα από θάρρος, επαφή, διάλογο και κοινή πορεία μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Η ειρήνη δεν επιβάλλεται αλλά χτίζεται συστηματικά από τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους.

Καλεσε παράλληλα την τοπική αυτοδιοίκηση και τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν συλλογικά αυτή την προσπάθεια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εκ μέρους της διοργάνωσης δύο γυναίκες που συμβάλλουν ενεργά στην οικοδόμηση κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης, η Χαρά Μακρυγιάννη και την Meltem Onurkan Şamani.

Η εκδήλωση έκλείσε σε συγκινιτικό κλίμα τραγουδώντας στα Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά με τη δικοινωτική χορωδία – Λένα Μελανίδου.

Το Volt εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές. Το Cyprus Peace Festival αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση ότι η ειρήνη δεν είναι θεωρητικό σύνθημα, αλλά καθημερινή επιλογή και συλλογική προσπάθεια. Η Κύπρος μπορεί να προχωρήσει μπροστά μόνο μέσα από ενότητα τον αλληλοσεβασμό και την κοινή δράση.