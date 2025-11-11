Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, ανακοινώνει τη συνεργασία του με την Artion Gallery, καθώς και το openings μίας νέας showcase boutique μέσα στους χώρους του.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, έργο της MHV- Mediterranean Hospitality Venture, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Καθώς οι ετοιμασίες κορυφώνονται, το ξενοδοχείο ανακοινώνει μία συναρπαστική συνεργασία με το καταξιωμένο brand Artion Gallery, φέρνοντας μία νέα showcase boutique μέσα στους χώρους του και προσθέτοντας μία σημαντική πινελιά τέχνης στο νέο «σημείο αναφοράς» της πρωτεύουσάς.

Η Artion Gallery είναι ένας διεθνής και γνωστός χώρος τέχνης, με παραρτήματα σε Ευρώπη και Ελλάδα, όπως στη Γενεύη, τη Βενετία, την Αθήνα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τις Σπέτσες, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, καθώς και μία πολύ επιτυχημένη γκαλερί στην Λ. Μακαρίου στη Λευκωσία. Κάθε μία ξεχωριστή Artion Gallery φιλοξενεί εκθέσεις υψηλού επιπέδου, που επιλέγονται από σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου και καταξιωμένους curators.

«Το πάθος μας για τη ζωντανή ιστορία της τέχνης, καθώς και η επιθυμία μας να προστατεύσουμε τη μνήμη και τις διδαχές των Μεγάλων Δασκάλων, πάντα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα μία καθαρά δυναμική σύνθεση των καλλιτεχνών που εκπροσωπούμε. Οι συνέργειες των έργων τους καθοδηγούν, διαμορφώνουν απόψεις και, θα μπορούσε να πει κανείς, συμβάλλουν στην γενικότερη εξέλιξη του κόσμου της τέχνης, μεταμορφώνοντας το εμπορικό aspect σε ένα ιστορικό art context”, απαντά η Έλενα Μαλμηδούρη Χατζηχάννα, συνιδιοκτήτρια της Artion Gallery και γνωστή art connoisseur, όταν ερωτάται να μοιραστεί με το κοινό τη φιλοσοφία πίσω από το brand.

Αυτή η πολλά υποσχόμενη συνεργασία μεταξύ του The Landmark Nicosia και της Artion Gallery, καθώς και το opening της δεύτερης Artion Gallery showcase boutique μέσα στους χώρους του εμβληματικού ξενοδοχείου, υπηρετεί περισσότερο από κάθε τι άλλο την κορυφαία εμπειρία κάθε επισκέπτη. Αυτή η συνέργεια σημαίνει πολλά περισσότερα από μία απλή επαγγελματική συνεργασία, καθώς αποτελεί μία συμμαχία ανάμεσα σε δύο σημαντικά και δυνατά brands, που μοιράζονται την κοινή δέσμευση για αναβαθμισμένες και μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας.

«Δουλεύοντας στενά με την MHV και την ομάδα του The Landmark Nicosia, είμαστε σε θέση να παντρέψουμε τις τολμηρές ιδέες με την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που αναβαθμίζει το concept του ξενοδοχείου, ενώ εισάγει νέα συναισθήματα και

εμβυθιστικές λεπτομέρειες», δηλώνει η Έλενα Μαλμηδούρη Χατζηχάννα, προσθέτοντας πως αυτό είναι ένα στρατηγικό βήμα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της γκαλερί, η οποία πλέον θα είναι ακόμη πιο συνδεδεμένη και προσβάσιμη σε ένα κοινό διεθνών ταξιδιωτών, κορυφαίων στελεχών και συλλεκτών τέχνης, που θα διαμένουν στο νέο ξενοδοχείο.

Ο νέος αυτός χώρος τέχνης θα φιλοξενείται στο ισόγειο του πολυαναμενόμενου ξενοδοχείου, σε ένα κομψό και εύκολα προσβάσιμο μέρος, αποτελώντας ένα ζεστό μικρόκοσμο τέχνης για όλους όσους το επισκέπτονται. Η νέα γκαλερί θα εκθέτει πολύτιμα έργα τέχνης εξαιρετικών καλλιτεχνών, οι οποίοι θεωρούνται πραγματικοί οραματιστές της εποχής τους, όπως οι David Gerstein, Hiro Ando, Roman Feral, Costas Tsoclis, Milly Martionou, Danilo Martinis, Caroline Rovithi, Giorgos Polymeros, Caroline De Souza and Lorenzo Quinn.

Σύμφωνα με την Έλενα Μαλμηδούρη Χατζηχάννα, σήμερα «όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την τέχνη ως επένδυση ή ως πολιτιστικό κεφάλαιο – όχι μόνο ως στοιχείο διακόσμησης», γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το επιχείρημα γι’ αυτήν την τόσο συναρπαστική νέα συνεργασία, αφού The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, και η ιδιοκτήτρια MHV, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν στους επισκέπτες πολλά περισσότερα από απλώς μία κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της πρωτεύουσάς.

Το εμβληματικό ξενοδοχείο έρχεται να αποτελέσει ένα νέο lifestyle hub για την τοπική κοινότητα και ένα δεύτερο σπίτι για τους σημερινούς πιεσμένους από χρόνο παγκόσμιους ταξιδιώτες, και αυτή η συνέργεια με ένα καταξιωμένο gallery brand διεθνούς εμβέλειας, όπως η Artion Gallery, παίζει κομβικό ρόλο σε αυτόν τον νέο 360 κόσμο πολυτελούς φιλοξενίας.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.