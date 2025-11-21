Σκέψου αυτό: κάθε διαδρομή πιο άνετη, κάθε παραγγελία πιο εύκολη, κάθε ευρώ που δίνεις να μετράει διπλά. Αυτή είναι η εμπειρία Bolt Plus, της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας που ήρθε στην Κύπρο για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο οικονομική και μάλιστα με στυλ!

Από τον Μάιο του 2025, η Bolt δίνει στους χρήστες της μια νέα επιλογή που συνδυάζει ευκολία και εξοικονόμηση: μηνιαία συνδρομή στα €5,99 με δωρεάν δοκιμή για τον πρώτο μήνα ή ετήσια στα €42, που μεταφράζεται σε έκπτωση άνω του 40%. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Περισσότερες διαδρομές, λιγότερο κόστος και μια καθημερινότητα χωρίς περιττές χρεώσεις.

Οι συνδρομητές του Bolt Plus απολαμβάνουν 3 δωρεάν ακυρώσεις διαδρομών κάθε μήνα χωρίς χρέωση και 5% cashback σε όλες τις διαδρομές, που επιστρέφει στο Bolt Balance τους για επόμενη χρήση. Επιπλέον, μπορούν να έχουν δωρεάν delivery μέσω της εφαρμογής Bolt Food για παραγγελίες άνω των €8 και αποστάσεις μέχρι τα 5 χιλιόμετρα, με κάλυψη έως €3.

Αλλά δεν σταματάει εκεί: μόνο οι συνδρομητές Bolt Plus έχουν πρόσβαση σε ειδικές εκπτώσεις σε μενού που είναι αποκλειστικά διαθέσιμες για εκείνους. Και το καλύτερο; Όλα αυτά ισχύουν σε όλη την Κύπρο, ανεξαρτήτως πόλης ή περιοχής, ενώ η υπηρεσία καλύπτει πλέον και λιανικό εμπόριο και παντοπωλεία, επεκτείνοντας έτσι τις επιλογές του χρήστη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και όσοι δεν είναι συνδρομητές επωφελούνται, αφού η Bolt προσφέρει καθημερινά προσφορές, είτε με δωρεάν παράδοση, είτε με εκπτώσεις σε προϊόντα ή και ολόκληρα μενού, διαμορφώνοντας μια εμπειρία delivery για όλους.

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές αγορές δείχνει πως οι συνδρομητές Bolt Plus κάνουν διπλάσιες παραγγελίες από τους μη συνδρομητές, ενώ τα συνεργαζόμενα καταστήματα βλέπουν αυξημένη προβολή μέσα από ειδική σήμανση (“+”), θεματικές κατηγορίες και εργαλεία ενίσχυσης της παρουσίας τους στην εφαρμογή.

Ο Αλέξανδρος Λάμπρου, General Manager της Bolt Food για την Κύπρο, εξηγεί:

«Το Bolt Plus σχεδιάστηκε για να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες μας, αλλά και για να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες μας στην αγορά.»

Με το Bolt Plus, κάθε διαδρομή, κάθε παραγγελία και κάθε click μετράει! Είτε μετακινείσαι για τη δουλειά, είτε παραγγέλνεις φαγητό, είτε απλώς θέλεις να ξέρεις ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεις επιστρέφει αξία σε σένα, αυτή η συνδρομή έχει πάντα κάτι να σου προσφέρει. Είναι η νέα συνήθεια που κάνει … click στην καθημερινότητά σου!