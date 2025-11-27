Πως εμπνεύστηκες τους στίχους;

Όταν μου ζητήθηκε να γράψω το τραγούδι «Σκέψου το χωριό», κι αφού ενημερώθηκα για το μεγάλο έργο της XM, η ιδέα ήταν να συμπεριλάβουμε στο τραγούδι όσα περισσότερα χωριά αλλά και τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας με σκοπό να τα προβάλουμε και να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα χωριά μας γιατί αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ιστορίας και της προέλευσής μας.

Πως ήταν η συνεργασία με την XM

Η συνεργασία με την XM ήταν άριστη και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την Άρτεμις Παπαζαχαρίου καθώς και όλη την ομάδα της XM που φρόντισε να κυλίσει όχι απλά απροβλημάτιστα αλλά και με πολλή χαρά και ενθουσιασμό όλη η πορεία της συνεργασίας. Ο προγραμματισμός ήταν πραγματικά ακριβής χωρίς την όποια σπατάλη του χρόνου που είχαμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι κάθε πρόσωπο της XM που γνώριζα, ήταν με το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, για μένα, σε μια επαγγελματική διαδικασία.

Είδατε ανταπόκριση από τα χωριά;

Η ανταπόκριση καθώς και η φιλοξενία ήταν θερμότατη. Μας πλησίασαν άνθρωποι κάθε ηλικίας να μας ευχαριστήσουν που βρεθήκαμε στα μέρη τους και με πολλή χαρά θέλησαν να συμμετέχουν κι αυτοί στο εγχείρημά μας. Από το Δήμο Κυπερούντας με την όμορφη φιλοξενία του μέχρι και στο Φοινί που γνωρίσαμε όλους εκεί τους ωραίους ανθρώπους. Λάβαμε πολλή αγάπη, κι αυτό για μένα είναι πηγή δύναμης. Αυτή η αγάπη.

Είδατε ανταπόκριση από τον κόσμο;

Αυτό που είδα είναι ότι το τραγούδι μας και γενικά όλη η δράση αυτή άρεσε και νομίζω ότι οι άνθρωποι ψάχνουν τέτοια ερεθίσματα και τέτοιες ευκαιρίες να θυμηθούν τα χωριά τους και ό,τι συνοδεύει αυτήν την ανάμνηση. Η απλότητα, η ανεμελιά, η ζωντάνια έξω από την ταχύτητα των υποχρεώσεων. Έχουμε ανάγκη τέτοια ερεθίσματα και ευχαριστώ πολύ την ΧΜ που μου έδωσε την ευκαιρία, μέσα από τη συνεργασία μας, να έρθω σε επαφή με αυτές τις εικόνες, τους ανθρώπους κι αυτές τις αναμνήσεις.

Η συνεργασία θα συνεχιστεί;

Θεωρώ ότι τρόποι να αναδείξουμε το νησί μας υπάρχουν πολλοί. Από την προσωπική μου εμπειρία, η συνεργασία με την ΧΜ μπορεί να οδηγήσει σε πολύ όμορφα αποτελέσματα. Εύχομαι, λοιπόν, να δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε κι άλλα ωραία πράγματα παρέα.

Τι σας έκανε να θέλετε να συνεργαστείτε με την XM εξαρχής;

Αυτό που με έκανε να αποδεκτώ κατευθείαν την πρόσκληση της ΧΜ ήταν ο σκοπός για τον οποίο θα γινόταν η δράση αυτή. Αγαπώ πολύ τον τόπο μου, αγαπώ την παράδοση μας και σε οτιδήποτε μπορεί να αναδείξει τις ομορφιές που έχουμε, πάντα θα είμαι παρόν.

Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το τραγούδι/έργο;

Σκοπός του τραγουδιού είναι να θυμίσουμε ότι ο τόπος μας, η Κύπρος μας, έχει αμέτρητες ομορφιές, ήθη, έθιμα, παράδοση και μεγάλη ιστορία που ποτέ δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γιατί, ξεχνώντας αυτά, κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε και ποιοι είμαστε και από που ήρθαμε αλλά και που πάμε.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό από τα γυρίσματα ή την ηχογράφηση που σας έμεινε αξέχαστο;

Πολλές όμορφες στιγμές έχω να θυμάμαι από τα γυρίσματα που κάναμε. Νομίζω όμως ότι τις εντυπώσεις τις έκλεψε η κυρία Αθηνά στο Φοινί. Να την έχει ο Θεός καλά!

Λίγα λόγια για το “Σκέψου το Χωριό”

Το τραγούδι δημιουργήθηκε με αφορμή το ομώνυμο πρόγραμμα της XM, που στηρίζει ενεργά τις κυπριακές περιοχές από το 2020. Στόχος είναι να ενισχύσει την οικονομία των χωριών να προβάλει τα κυπριακά προϊόντα και να ενθαρρύνει επισκέψεις όλο τον χρόνο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αφιέρωση στα χωριά της Κύπρου

Το τραγούδι «Σκέψου το Χωριό» είναι αφιερωμένο σε όλα τα χωριά της Κύπρου, και ιδιαίτερα σε εκείνα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2025, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, ενότητας και αναγέννησης.

Το τραγούδι μπορείτε να ακούσετε εδώ: