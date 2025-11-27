ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(3)(α) και 3(3)(β)(iv) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2017 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδοποιούνται όλοι οι Εγγεγραμμένοι και Αδειούχοι Κτηματομεσίτες ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Σάββατο, θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη του Προέδρου και των τριών Αιρετών Μελών του Συμβουλίου για την επόμενη θητεία. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα εκλογικά κέντρα, καθ’ οιανδήποτε ώρα από τις 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Επαρχία Λευκωσίας – Ξενοδοχείο Hilton Park Nicosia, Αχαιών 1, 2413 Έγκωμη.

Επαρχία Λεμεσού – Ξενοδοχείο St. Raphael Resort, Λεωφόρος Αμαθούντος 502, 4520 Πύργος.

Επαρχία Λάρνακας – Ξενοδοχείο Radisson Blu, Ατλαντίδων 2, 6058 Λάρνακα.

Επαρχία Πάφου – Ξενοδοχείο Annabelle, Λεωφόρος Ποσειδώνος 10, 8042 Πάφος.

Επαρχία Αμμοχώστου – Ξενοδοχείο Adams Beach Hotel , Λεωφόρος Νήσι 87, 5330 Αγία Νάπα.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή του Προέδρου και των τριών Αιρετών Μελών του Συμβουλίου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στα επισυναπτόμενα έντυπα και να φθάσουν στα γραφεία του Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γραπτή βεβαίωση από τη γραμματεία του Συμβουλίου με την οποία θα επιβεβαιώνεται η λήψη της υποβολής της υποψηφιότητας τους.

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης νοουμένου ότι έχει εκδώσει την Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κτηματομεσίτη για το έτος 2025. Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα, δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ο Εγγεγραμμένος & Αδειούχος Διευθυντής Κτηματομεσίτης της Εταιρείας.

Η ψήφος είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου. Η εξακρίβωση των στοιχείων κάθε κτηματομεσίτη θα γίνεται με την υπόδειξη της πολιτικής του ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι, έγκυρα ψηφοδέλτια για ανάδειξη του Προέδρου, θα θεωρούνται εκείνα που θα φέρουν μόνο ένα σταυρό, ενώ για ανάδειξη των τριών Αιρετών Μελών έγκυρα ψηφοδέλτια θα θεωρούνται εκείνα που θα φέρουν από ένα μέχρι τρεις σταυρούς. Ψηφοδέλτια πάνω στα οποία αναγράφονται ονόματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων θα θεωρούνται άκυρα.

Με εκτίμηση,

Μαρίνος Κυναιγείρου

Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών