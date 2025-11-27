Η Coral Cyprus (Shell Licensee) ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου πρατηρίου καυσίμων Shell στη Λακατάμεια, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Λευκωσία και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει ποιοτικά καύσιμα, καινοτόμες υπηρεσίες και ανώτερη εμπειρία εξυπηρέτησης ακόμη πιο κοντά στους Κύπριους οδηγούς.

Το νέο πρατήριο Shell στη Λακατάμεια έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες κάθε οδηγού, συνδυάζοντας ευκολία, σύγχρονες εγκαταστάσεις και την αξιόπιστη ποιότητα των καυσίμων Shell V-Power. Πέρα από τον ανεφοδιασμό καυσίμων, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια σειρά υπηρεσιών, όπως ένα πλήρως εξοπλισμένο κατάστημα Shell Select, υπηρεσίες φροντίδας οχήματος και γρήγορη πρόσβαση σε βασικές διευκολύνσεις.

«Στην Coral Cyprus επενδύουμε διαρκώς στην αναβάθμιση του δικτύου μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις συνεχώς εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών μας», δήλωσε ο κ. Μανώλης Καλαθάς, Country Manager της Coral Cyprus. «Το νέο πρατήριο Shell στη Λακατάμεια αντικατοπτρίζει την προσήλωσή μας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την άριστη εξυπηρέτηση, αξίες που χαρακτηρίζουν την εμπειρία Shell σε όλο τον κόσμο».

Η λειτουργία του νέου πρατηρίου Shell στη Λακατάμεια εντάσσεται στον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Coral Cyprus για την παροχή περισσότερων σημείων εξυπηρέτησης, μέσα από τα οποία οι οδηγοί έχουν πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία καυσίμων της Shell και στα προγράμματα επιβράβευσης μέσω της εφαρμογής Shell GO+. Κάθε νέο πρατήριο ενισχύει την ευκολία για τον καταναλωτή, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Με το άνοιγμα του νέου πρατηρίου Shell στη Λακατάμεια, η Coral Cyprus ενδυναμώνει περαιτέρω το αποτύπωμά της στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, συνεχίζοντας να προσφέρει την αξιοπιστία, την καινοτομία και τη φροντίδα που πρεσβεύει το σήμα Shell διεθνώς. Οι οδηγοί προσκαλούνται να επισκεφθούν το νέο πρατήριο και να γνωρίσουν από κοντά την ποιότητα που «γεμίζει» κάθε διαδρομή τους.

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς πρατήριο καυσίμων Shell και νιώστε τη διαφορά της προηγμένης τεχνολογίας των καυσίμων Shell V-Power στο: www.shell.com.cy/fuels-oils-and-coolants/station-locator.