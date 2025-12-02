Ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited, κ. Ντίνος Λευκαρίτης, παρέδωσε την πρώτη υποτροφία, ύψους €10.250, στον φοιτητή του Προγράμματος ΜΒΑ (Master in Business Administration) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Παντελή Πέτρου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025.

Η υποτροφία, που καλύπτει τα δίδακτρα παρακολούθησης του Προγράμματος ΜΒΑ, απονεμήθηκε στον φοιτητή, βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, επιβραβεύοντας την αφοσίωση και την υποδειγματική πορεία του.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Δρ. Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Δρ. Σωφρόνης Κληρίδης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κύριος Τάσος Αναστασίου, καθώς και ανώτερα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σε δήλωση του ο κύριος Ντίνος Λευκαρίτης, ανέφερε ότι «Μέσα από τη διαχρονική της στήριξη προς την κοινωνία, η Πετρολίνα προάγει και επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία, ενισχύοντας την εκπαίδευση και ενθαρρύνοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε δίπλα σε έναν τόσο αφοσιωμένο μεταπτυχιακό φοιτητή MBA του Πανεπιστήμιου Κύπρου, τον κ. Παντελή Πέτρου, και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η συμβολή μας θα τον στηρίξει στην επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών του στόχων».

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δρ. Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, σε χαιρετισμό που απηύθυνε τόνισε ότι «Η σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τη σημασία της υποστήριξης των νέων ταλέντων. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η υποτροφία της Πετρολίνα, ενισχύεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και δίνονται ουσιαστικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους». Εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Προγράμματος ΜΒΑ και του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόσθεσε: «Η υποτροφία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε έναν άξιο φοιτητή να συνεχίσει τις σπουδές του με μεγαλύτερη αφοσίωση και προοπτική. Τέτοιες πράξεις αποτελούν έμπρακτη επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και έμπνευση για τους ηγέτες του αύριο».

Ο φοιτητής κ. Παντελής Πέτρου σε δικό του χαιρετισμό επεσήμανε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ο πρώτος αποδέκτης της υποτροφίας της Πετρολίνα. Η οικονομική αυτή στήριξη μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσω τις σπουδές μου με προσήλωση και αυτοπεποίθηση. Ευχαριστώ θερμά την Πετρολίνα και τον κ. Λευκαρίτη για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τις διεθνείς διαπιστεύσεις ποιότητας EFMD και AACSB, κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στόχος του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλίας στη Διοίκηση και τα Χρηματοοικονομικά, μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες και πρακτικές μεθόδους.