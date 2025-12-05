Από τη Λεμεσό, έως τη Λάρνακα, την Πάφο και τη Λευκωσία, το εορταστικό πρόγραμμα της Columbia Restaurants υπόσχεται να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στη μαγεία των Χριστουγέννων, με εμπειρίες γεμάτες γεύση, κομψότητα και χαρά. Κάθε χώρος έχει τη δική του ταυτότητα, ρυθμό και μοναδική χριστουγεννιάτικη ιστορία να αφηγηθεί.

Το πολυβραβευμένο Columbia Steak House, συνώνυμο της υψηλής γαστρονομίας, στολίζεται εντυπωσιακά για τις γιορτές και παρουσιάζει εκλεπτυσμένα festive set menus για τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ενώ το καθιερωμένο Boxing Day Carvery Buffet προσθέτει μια ζεστή και φιλόξενη γιορτινή πινελιά.

Στο Columbia Beach, τα φώτα καθρεφτίζονται στα κύματα δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα. Το απόλυτο highlight είναι το Columbia Beach Wonderland, μια δράση με πνεύμα εθελοντισμού που στηρίζει τον οργανισμό «Ένα Όνειρο, Μια Ευχή» και θα ξεκινήσει επίσημα στις 19 Δεκεμβρίου, μέχρι το τέλος των εορτών. Το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ζωντανή jazz μουσική, ενώ η παραμονή Πρωτοχρονιάς κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό πάρτι γεμάτο πυροτεχνήματα, χορό και μουσική.

Στο Columbia Plaza, το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο κλέβει και φέτος τις εντυπώσεις στο κέντρο της Λεμεσού. Το αγαπημένο La Boca προσφέρει νηστίσιμες και γιορτινές επιλογές για γρήγορα, νόστιμα και προσιτά γεύματα, ενώ τα Pizza Express και Marzano παρουσιάζουν εορταστικά μενού από τις 9 Δεκεμβρίου, ιδανικά για φίλους και οικογένειες.

Το ολοκαίνουργιο Columbia Burgers + More υποδέχεται τα Χριστούγεννα με δύο νέες, πρωτότυπες δημιουργίες burger, προσφέροντας comfort street food στην πιο γιορτινή του μορφή. Παράλληλα, το Columbia Pier, με τη μαγευτική του θέα στη θάλασσα, προτείνει special festive drinks και γιορτινές εκπλήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Για τους λάτρεις της διασκέδασης, το 7seas παραμένει ο απόλυτος προορισμός για κομψά και εντυπωσιακά πάρτι. Με μουσικές που κυμαίνονται από ελληνικά έως house electronic, η χρονιά κορυφώνεται με ένα φαντασμαγορικό New Year’s Eve party.

Το Henry’s by Columbia συνδυάζει γεύση, ρυθμό και στυλ, προσφέροντας στους επισκέπτες του χριστουγεννιάτικα δείπνα με ζωντανή μουσική, καθώς και ένα μοναδικό πρωτοχρονιάτικο set menu που συνοδεύεται από DJ για ένα αξέχαστο afterparty.

Και φυσικά, τα Columbia Confectionery υποδέχονται τη γιορτινή περίοδο με τη συλλογή «Nutcracker Christmas», ιδανική για εταιρικά ή οικογενειακά δώρα. Ξεχωριστή θέση έχει το Advent Calendar, με 24 μικρές καθημερινές απολαύσεις μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ δεν λείπουν τα κλασικά χριστουγεννιάτικα γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη μαγεία.

Με το πιο πάνω πρόγραμμα, η Columbia Restaurants μας προσκαλεί να ζήσουμε τη μαγεία όπως ακριβώς μας ταιριάζει. Από χαλαρές, οικείες στιγμές για μικρούς και μεγάλους μέχρι εμπειρίες γεμάτες λάμψη και φινέτσα.

Φέτος, τα Χριστούγεννα είναι «A Columbia Christmas for All»!