Ο Δήμος Λευκωσίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, διοργανώνει τη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Παρέλαση, μια φαντασμαγορική γιορτή για μικρούς και μεγάλους που θα γεμίσει το κέντρο της πόλης με φως, μουσική και χαμόγελα.

Η συγκέντρωση των παιδιών και των γονιών θα πραγματοποιηθεί στις 16:30, στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

Όσα παιδιά το επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν ντυμένα χριστουγεννιάτικα, συμβάλλοντας στη μαγεία των Χριστουγέννων και προσθέτοντας ακόμα περισσότερη χαρά, ζωντάνια και ενθουσιασμό στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα!!!!

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 17:00 από τη διασταύρωση των Λεωφόρων Μακαρίου και Σπύρου Κυπριανού. Θα διασχίσει ολόκληρη τη Λεωφόρο Μακαρίου και μέσω της Λεωφόρου Ευαγόρου θα καταλήξει στη Γέφυρα της Πλατείας Ελευθερίας.

Της παρέλασης θα προπορεύεται η Φιλαρμονική του Παγκυπρίου Γυμνασίου, δημιουργώντας μια πραγματικά μαγική και γιορτινή ατμόσφαιρα με τις μελωδίες της.

Στην παρέλαση θα συμμετέχουν επίσης οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, νεράιδες, μασκότ, Άγιοι Βασίληδες με ξωτικά, καθώς και πολλές ακόμη εντυπωσιακές παρουσίες και εκπλήξεις για τα παιδιά.

Στο σημείο τερματισμού, στην Πλατεία Ελευθερίας, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσική, χορό, ένα εντυπωσιακό fire show, καθώς και άλλες θεαματικές επιδείξεις που θα ολοκληρώσουν τη βραδιά με τον πιο λαμπερό τρόπο.

Σας περιμένουμε όλους να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων στη Λευκωσία!